서울시 ‘다시, 강북 전성시대 2.0’ 추진 교통·산업·일자리 등 12개 사업 추가 4.8조 규모 ‘강북 전성시대 기금’ 조성 일반 상업지 용적률 1300%까지 완화 오세훈 시장 “새 강북 만나게 될 것”

서울시가 강북 지역 발전을 위한 역대급 투자를 한다. 총 16조원의 재원을 투입할 예정이다. 이를 위해 서울시는 약 4조8000억원 규모의 ‘강북 전성시대기금(가칭)’을 새롭게 조성하기로 했다. 교통망 확충, 산업·일자리 거점 조성 집중 투자로 새로운 모습의 서울을 완성한다는 목표다.

서울시는 19일 비(非)강남권의 새로운 경제거점 구축과 도시 인프라 조성을 통한 강남북 균형발전을 실현하기 위한 서울대개조 프로젝트 ‘다시, 강북 전성시대 2.0’을 본격 가동한다고 밝혔다.

앞서 서울시는 2024년 ‘일자리중심 경제도시 강북’을 비전으로 노후주거지, 상업지역에 대한 규제를 완화하고 파격적 인센티브를 부여해 개발 활성화를 주요 내용으로 하는 ‘강북권 대개조-강북 전성시대’를 발표한 바 있다.

이 프로젝트를 한 단계 더 업그레이드한 ‘다시, 강북 전성시대 2.0’은 재원 16조원(국고보조금·민간투자 6조원+시비 10조원)을 강북지역에 전략적으로 투자해 강북지역 교통망을 대대적으로 혁신하고 성장의 주축이 될 산업거점을 조성해 도시구조를 근본적으로 재편하는 것이 핵심이다.

서울시는 서울고속버스터미널 등 민간개발 사전협상을 통해 확보된 공공기여분(현금)과 공공부지 매각수입 등을 재원으로 하는 강북 전성시대기금을 새롭게 조성하기로 했다. 총 4조8000억원 규모의 기금은 강북권 접근성 강화와 강북 주민 삶의 질 향상을 위한 교통 인프라 구축에 우선 투자한다.

다시, 강북 전성시대 2.0은 2024년 발표한 강북 전성시대 1.0 사업에 교통 인프라 구축(8개), 산업·일자리 확충(4개) 등 총 12개 사업을 추가해 실질적인 강북대개조를 실현하는 것이 목표다.

우선 강북발전에 핵심축인 교통인프라를 대대적으로 혁신한다. 내부순환로~북부간선도로 지하 20.5㎞ 구간에 왕복 6차로의 ‘강북횡단 지하도시고속도로’를 건설해 통행속도를 개선하고 고가도로가 사라진 지상 공간은 시민을 위한 공간으로 돌려주는 것이 핵심이다.

동부간선도로 총 15.4㎞ 구간도 왕복 4차로로 지하화한다. 현재 월릉교~영동대로 12.5㎞ 구간 공사가 진행 중이며 지하도로가 완공되면 동남~동북권 간 통행시간이 20분가량 단축될 것으로 전망된다.

강북횡단선은 경제성 분석 현행화 및 사업성을 개선해 재추진 기반을 마련한다. 공사가 진행 중인 우이신설연장선·동북선과 추진 중인 면목선·서부선 등을 연계해 강북권 교통 네트워크의 빈틈을 촘촘히 메워 도시철도 접근성을 개선해 나갈 계획이다.

강북 지역의 성장을 유도하기 위해 새로운 도시개발사업 모델인 ‘성장거점형 복합개발사업’과 ‘성장잠재권 활성화사업’도 전격 도입한다. 도심·광역중심, 환승역세권에서 비주거 용도를 50% 이상 확보할 경우, 일반상업지역의 용적률을 최대 1300%까지 완화한다.

권역별로 지역 경제 활성화를 이끌 산업·일자리 거점 조성도 속도를 낸다. 우선 동북권은 창동·상계 일대를 첨단R&D 중심의 서울형 산업단지 ‘서울디지털바이오시티(S-DBC)’와 2만8000석 규모의 K-팝 전용 공연장 ‘서울아레나’를 통해 산업과 문화가 결합한 서울을 대표하는 신성장 축으로 변화시킨다.

S-DBC는 올 하반기에 산업단지 지정을 목표로 관련 행정절차가 진행 중이며, 이를 통해 800여 개의 일자리 기업을 유치하고 약 5조9000억원의 생산유발효과를 창출할 것으로 기대된다. 서울아레나는 2027년 상반기 개관 시 연간 270만명 이상의 관람 수요가 발생할 것으로 예상된다.

서북권은 DMC 랜드마크 부지, 서부운전면허시험장 이전 부지 등을 연계 개발해 첨단산업 국제교류공간을 조성할 계획이다. DMC 랜드마크 부지는 상암 일대 데이터 기반의 미래산업과 미디어·엔터테인먼트(M&E) 산업 지원 등 신성장 기반을 마련한다. 서부면허시험장 부지는 노후화된 운전면허시험장의 축소·재배치를 통해 미래 첨단산업 거점 공간으로 조성하고자 한다.

강북을 대표하는 3대 사전협상 대상지인 삼표레미콘·동서울터미널·광운대역세권 부지 개발은 일자리 창출, 주거안정, 기반시설 확충 등을 도모하는 지역경제 활성화의 대표 사례다.

삼표레미콘 부지는 올 연말 착공을 목표로 79층 초고층 복합시설로 탈바꿈되며, 동서울터미널은 40년 된 터미널을 환승센터·업무·상업·문화가 한데 어우러진 복합시설로 현대화된다. 광운대역 물류부지 개발은 업무·상업·주거가 결합한 대형 복합거점으로 전환된다.

도심권의 경우 종묘~퇴계로 일대 세운지구는 높이·용적률 규제 완화와 단계적 상가 철거를 통해 약 13만6000㎡ 녹지를 확보하는 ‘녹지생태도심’ 사업을 추진해 ‘직·주·락’ 도시 모델을 구현하고, 서울역 북부역세권은 2029년 전시·호텔·업무 시설이 응축된 ‘강북의 코엑스’로 거듭날 전망이다. 용산서울코어는 비즈니스와 첨단기술, 삶과 자연이 입체적으로 융합된 서울의 새로운 미래중심이자 세계도시 서울을 대표하는 혁신 거점으로 조성될 전망이다.

오세훈 서울시장은 “이제 강북이 서울의 발전을 이끌 차례”라며 “짧게는 4년, 길게는 10년 뒤 교통·산업·일자리가 어우러진 완전히 새로운 강북을 만나게 될 것”이라고 말했다. 손인규 기자