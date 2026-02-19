LG AI연구원이 인공지능(AI) 윤리 실천 노력을 담은 AI 윤리 책무성 보고서를 발간했다고 19일 밝혔다.

LG AI연구원은 2023년부터 매년 AI 윤리 책무성 보고서를 발간하며 전 세계 기업 중 유일하게 유네스코의 AI 윤리 권고 이행 현황을 체계적으로 공개하고 있다.

보고서에는 ‘책임 있는 AI’와 ‘포용적 AI’ 실현을 위한 LG의 노력을 담았다. LG전자, LG유플러스 등 LG그룹 주요 계열사의 AI 윤리 실천사례를 소개하며 계열사로 확산하고 있는 AI 윤리 실천 노력을 강조하고 있다.

이홍락(왼쪽) LG AI연구원 공동 연구원장은 “AI 기본법 시행 등 시시각각 변하는 규제에 수동적으로 대응하는 것이 아니라 고객과 사회가 안심하고 모두가 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 기술의 안전과 신뢰를 선제적으로 구축하는 것이 LG가 AI로 추구하려는 본질적인 가치”라고 강조했다.

임우형(오른쪽) LG AI연구원 공동 연구원장도 “기술 혁신의 혜택이 소수에게만 집중되지 않고, AI가 사회의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력할 것”이라며 “불확실성의 시대에도 변하지 않는 신뢰의 가치를 증명해 나가겠다”라고 말했다. 앞서 LG는 지난 2022년 AI를 개발하고 활용하는 LG의 모든 구성원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치 판단의 기준이 되는 ‘LG AI 윤리원칙’을 발표한 바 있다.

LG AI 윤리원칙은 ▷인간존중 ▷공정성 ▷안전성 ▷책임성 ▷투명성을 5대 핵심 가치로 제시했다. 연구의 자율성을 해치는 규제나 규율의 수단이 아닌 고객의 삶을 더 가치 있게 만드는 AI 기술을 만들기 위한 기준이다. 김현일 기자