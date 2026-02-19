제조 공장·레이스 현장 델 인프라 지원

[헤럴드경제=차민주 기자] 델 테크놀로지스는 델의 인공지능(AI) 인프라 및 PC 포트폴리오를 활용해 맥라렌의 F1 경기력을 강화하겠다고 19일 밝혔다.

델은 지난 2018년부터 맥라렌 레이싱 팀의 공식 혁신 기술 파트너로 활동해 왔다. 맥라렌은 델의 AI 기반 설루션을 차량 설계, 제조, 레이스 운영 등 전 과정에 도입해, 데이터 기반 의사 결정을 고도화하고 있다.

이에 따라 맥라렌은 지난 2024년과 2025년 F1 컨스트럭터 챔피언십 2연패를 달성했다. 지난 2025년 드라이버 챔피언십에서도 성과를 거뒀다. 델은 자사 설루션이 시즌 중 장비 개선과 팀 협업 방식을 혁신했다고 설명했다.

그뿐만 아니라 맥라렌은 델 파워엣지 서버와 HPC 설루션 등으로 구성된 ‘델 AI 팩토리’를 활용해 매 경기 주말 동안 약 1.5테라바이트에 달하는 데이터를 처리하고 있다. 이로써 전략 수립에 필요한 인사이트를 확보할 수 있다고 델은 강조했다.

아울러 맥라렌은 델 파워스토어, 델 파워스케일 등 스토리지 설루션과 서비스를 사용하고 있다. 이는 필요 따라 인프라를 확장하고, 대규모 데이터 모델링과 전산유체역학(CFD) 워크로드를 안정적으로 수행하는 기술이다. 또 HPC 환경의 필수 요소인 유연성과 민첩성을 확보해 자원을 효율적으로 관리하고, 시뮬레이션·분석 속도를 높였다.

델은 자사 PC도 맥라렌 마스터카드 F1 팀에서 주요하게 활용되고 있다고 설명했다. 해당 PC는 트랙 현장, 제조 공장, 여행 등 상황에 구애받지 않고 복잡한 워크플로우를 처리할 수 있다. 이로써 엔지니어와 전략 담당자가 신속히 의사결정을 내리도록 지원한다.

또 에일리언웨어 게이밍 시스템은 맥라렌의 e스포츠·시뮬레이션 레이싱 프로그램을 지원한다. 드라이버와 엔지니어들은 이를 활용해 실제와 유사한 디지털 환경에서 시나리오를 테스트할 수 있다.

잭 브라운 맥라렌 레이싱 최고경영자(CEO)는 “델 테크놀로지스와의 파트너십은 혁신과 성능이라는 공동의 가치 위에 구축됐다”며 “델의 기술은 차량 설계부터 레이스 전략까지 팀 운영 전반의 기반을 이루고 있다”고 밝혔다.

리즈 매튜스 델 테크놀로지스 글로벌 브랜드 및 크리에이티브 총괄 수석부사장은 “델과 맥라렌의 협력은 극한의 환경에서 기술과 인간의 역량이 결합해 만들어내는 경쟁 우위를 입증함으로써 전 세계 고객들에게 청사진을 제시한다”고 말했다.