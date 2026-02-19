[헤럴드경제=함영훈 기자] 대한민국 축구 국가대표 손흥민 선수가 소속된 미국 메이저리그사커(MLS) LAFC가 서울관광재단과 공식 파트너십을 맺고 서울관광의 글로벌 마케팅을 위한 관광한미동맹에 동참했다.

이번 협력은 전 세계인의 관심이 집중되는 스포츠 이벤트와 팬 참여형 마케팅을 통해 서울의 매력을 효과적으로 알리고, 북미를 비롯한 글로벌 관광 시장에서 서울의 도시 브랜드 경쟁력을 강화하기 위해 기획됐다.

서울관광재단은 축구를 포함한 글로벌 스포츠를 서울관광 마케팅의 핵심 전략 중 하나로 활용해, 다양한 국가와 세대의 잠재 관광객과의 접점을 확대할 계획이다.

LAFC는 애플TV를 통해 전 세계 200여 개국에 중계되는 메이저리그사커(MLS)를 대표하는 구단으로, 북미는 물론 아시아 지역에서도 빠르게 글로벌 팬층을 확대하고 있다.

특히 대한민국을 대표하는 축구 스타 손흥민 선수가 소속된 구단으로서 전 세계 축구 팬들의 높은 관심을 받고 있으며, 서울관광재단은 이러한 로스엔젤레스FC의 글로벌 미디어 노출과 팬덤을 활용해 북미와 동남아를 포함한 아시아 축구 팬들에게 서울관광 콘텐츠를 자연스럽게 노출하여 서울을 글로벌 관광도시로 인식시키고, 이를 서울 방문으로 이어지는 계기로 만들어갈 계획이다.

이번 스폰서십은 4월 중순 공식 업무협약(MOU) 체결을 시작으로 본격적인 활동에 돌입한다. 첫 공식 행사는 4월 20일(한국 시간) LAFC와 산호세 어스퀘이크스의 홈경기 당일 열리는 ‘팬 페스트(Fan Fest)’ 현장에서 진행되는 서울관광 프로모션으로, 경기장을 찾은 현지 축구 팬들을 대상으로 서울의 감각적인 일상을 소개하는 체험형 이벤트가 펼쳐질 예정이다.

이어 5월 중순에는 손흥민 선수를 비롯해 LAFC 주요 선수들이 참여한 서울관광 홍보영상이 비짓서울 공식 유튜브 및 SNS 채널을 통해 공개된다.

또한 LAFC 선수단과 서울의 이미지를 결합한 한정판 포스터를 활용한 이벤트도 함께 진행된다. 서울 시내 주요 관광안내소와 ‘서울마이소울’ 굿즈샵을 방문해 비짓서울 유튜브 채널을 팔로우한 방문객에게 포스터를 증정해 서울관광에 대한 관심과 참여를 유도할 계획이다.

전 세계 축구 팬을 대상으로 한 디지털 중심의 글로벌 마케팅도 병행된다. 애플TV를 통해 중계되는 LAFC 경기 중 ‘Seoul My Soul’ 브랜드가노출되며, 연간 약 40만 명이 방문하는 LAFC 홈구장 ‘BMO 스타디움’ 내 주요 옥외 광고 매체를 통해 서울관광 콘텐츠가 소개될 예정이다.

서울관광재단은 이번 파트너십을 단순한 후원에 그치지 않고, 글로벌 스포츠 콘텐츠와 서울의 도시 매력을 결합한 전략적 글로벌 마케팅으로 운영할 계획이다. 전 세계 스포츠 팬들이 경기를 통해 서울을 인지하고, 디지털 콘텐츠와 현장 경험을 통해 서울 방문으로 이어지는 선순환 구조를 구축하는 것이 목표다.

래리 프리드만 LAFC 공동사장 및 구단주는 “서울은 스포츠, 엔터테인먼트, 라이프스타일 전반에 걸쳐 전 세계적인 영향력을 지닌 가장 역동적인 도시 중 하나”라며, “이번 서울관광재단과의 협업을 통해LAFC 팬들이 서울의 에너지를 진정성 있게 경험할 수 있도록 하는 한편, LAFC의 글로벌 입지도 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.