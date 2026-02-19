사우디 거점 초국경물류 허브 기능 UAE·쿠에이트·카타르 등에 상품 공급

[헤럴드경제=권제인 기자] CJ대한통운은 사우디GDC를 거점으로 중동 이커머스 물류 시장 공략에 속도를 낸다.

CJ대한통운은 지난 12일(현지시간) 사우디아라비아에서 사우디GDC 그랜드오픈 기념식을 갖고 본격 운영에 돌입했다고 19일 밝혔다. 행사에는 CJ대한통운의 조나단송 글로벌사업부문 대표와 장영호 글로벌1본부장을 비롯해 사우디 민간항공청, 리야드 통합물류특구 실행사, 고객사 아이허브 등 주요 관계자들이 참석했다.

CJ대한통운은 2023년 사우디 민간항공청과 사업협약을 체결하고 약 600억원을 투자해 지난해 사우디GDC를 완공했다. 이후 안정화를 위한 시범운영을 거치며 이커머스 물류에 특화된 첨단 물류 인프라와 시스템을 갖춰 왔다.

사우디 리야드 킹칼리드 국제공항 통합물류특구에 구축한 사우디GDC는 연면적 2만㎡ 규모로 하루 최대 2만 상자 이상을 처리할 수 있는 중동 지역 권역형 풀필먼트센터다. 상품 보관부터 재고 관리, 포장, 통관 등 글로벌 이커머스 전 과정에 거쳐 전문적인 풀필먼트 서비스를 제공한다. 사우디를 거점으로 아랍에미리트연합(UAE), 쿠웨이트, 카타르 등 중동 주요 국가에 이커머스 상품을 공급하는 초국경물류 허브로서 핵심 역할을 수행한다.

CJ대한통운은 사우디GDC가 국내에서 축적한 기술력과 운영 역량을 해외로 전이한 대표 사례라고 강조했다. CJ대한통운은 지난 2019년 국내 최초로 GDC 모델을 도입, 아이허브와 함께 인천에 첫 거점을 세워 아시아-태평양 국가에서 배송 리드타임과 비용을 획기적으로 줄이는 운영모델을 구축한 바 있다.

CJ대한통운은 그간 축적해 온 첨단 물류기술을 사우디GDC에 집약해 적용했다. 멀티셔틀 시스템이 대표적이다. 높이 10m, 길이 60m 규모의 대형 선반들 사이로 AGV(고정노선 운송로봇)가 오가며 자동으로 상품을 보관하거나 꺼내온다. 넓은 물류센터를 작업자가 돌아다닐 필요 없이 로봇이 상품을 가져다주는 대표적인 GTP(Goods-to-Person)형 자동화 방식으로 다품종·소량 주문이 많은 이커머스 특성에 최적화된 기술이다.

주문 상자가 작업자 위치로 이동하도록 설계한 OTP(Order-to-Person) 방식의 피킹 체계도 도입했다. 상자가 컨베이어를 따라 각 상품 보관 구역으로 이동하고, 해당 구역 작업자가 필요한 상품을 상자에 적입하면 상자는 다시 다음 구역으로 자동 이동한다. 상품 이동 중심의 GTP 방식과 함께 주문 이동 중심의 OTP 방식을 운영함으로써 작업자의 이동을 줄이고 주문 처리 속도와 정확성을 높였다.

CJ대한통운과 이번 사우디GDC 구축 과정에서 아이허브가 협력을 진행했다. CJ대한통운은 국내 인천GDC 운영을 통해 물류 품질을 지속적으로 높이며 아이허브의 글로벌 공급망 경쟁력 강화에 기여해 왔다. 이런 경험을 토대로 아이허브는 최근 급성장하고 있는 중동 이커머스 시장을 공략하기 위해 CJ대한통운의 손을 잡았다.

조나단송 CJ대한통운 글로벌사업부문 대표는 “중동 권역을 연결하는 전략 거점인 사우디GDC를 성공적으로 운영해 고객사, 소비자의 초국경물류 서비스에 대한 기대치와 만족도를 동시에 높일 것”이라며 “글로벌 탑티어 수준의 운영, 기술 역량을 글로벌 시장으로 지속 확산하고 K물류의 세계화를 이끌어 나갈 것”이라고 말했다.