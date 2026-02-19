구매 금액 2배 적립 ‘더블 마일리지’ 제공 뷰티레스트·뷰티레스트 블랙 합리적 구매 기회 이브닝 배송·신제품 프레임으로 신혼 수요 공략

[헤럴드경제=홍석희 기자] 시몬스 침대가 롯데백화점 웨딩페어에 참여해 예비부부를 위한 구매 혜택 확대에 나섰다. 행사 기간 구매 금액의 2배를 적립해 주는 ‘더블 마일리지’ 혜택을 제공한다.

수면 전문 브랜드 시몬스는 오는 20일부터 3월 2일까지 진행되는 롯데백화점 웨딩페어에 참여한다고 밝혔다. 이번 행사는 결혼을 준비하는 신혼부부에게 다양한 혜택을 제공하는 국내 대표 웨딩 프로모션이다.

행사 기간 기존 롯데 웨딩멤버스 회원은 전국 28개 롯데백화점 시몬스 매장에서 제품 구매 시 구매 금액의 2배를 마일리지로 적립받을 수 있다. 다만 지난해 7월 이후 가입 승인된 신규 회원은 롯데백화점 내 5개 이상 브랜드에서 5일 이상 구매 이력이 있어야 혜택이 적용된다.

시몬스가 진행 중인 ‘홈 스위트 홈(Home Suite Home)’ 프로모션도 함께 운영된다. 이를 통해 대표 매트리스 컬렉션 ‘뷰티레스트’와 최상위 라인 ‘뷰티레스트 블랙’을 보다 합리적인 가격에 구매할 수 있다.

매주 수요일에는 맞벌이 부부와 1인 가구 직장인을 위한 ‘이브닝 배송 서비스’도 제공한다. 퇴근 이후 침대 수령이 가능하도록 배송 시간을 조정해 편의성을 높였다.

최근에는 프레임 신제품 6종도 선보이며 침실 라이프스타일 변화 대응에 나섰다. 이 가운데 ‘하우티’는 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 프레임으로, 슈퍼싱글 매트리스 2개를 하나의 프레임에 배치할 수 있어 공간 활용성과 독립 수면 환경을 동시에 확보할 수 있는 점이 특징이다.

시몬스는 국내 침대 브랜드 가운데 유일하게 라돈·토론 안전제품 인증, 난연 매트리스 생산, 국가 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 ‘국민 매트리스 4대 안전 키워드’를 충족하며 안전성을 강화하고 있다.

전국 롯데백화점 시몬스 매장 정보와 제품 관련 상세 내용은 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.