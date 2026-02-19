AI 윤리 실천 노력 담아 유네스코 AI 윤리 권고 이행 현황 공개 전 세계 기업 중 유일…2023년부터 발간

[헤럴드경제=김현일 기자] LG AI연구원이 인공지능(AI) 윤리 실천 노력을 담은 AI 윤리 책무성 보고서를 발간했다고 19일 밝혔다.

LG AI연구원은 2023년부터 매년 AI 윤리 책무성 보고서를 발간하며 전 세계 기업 중 유일하게 유네스코의 AI 윤리 권고 이행 현황을 체계적으로 공개하고 있다.

보고서에는 ‘책임 있는 AI’와 ‘포용적 AI’ 실현을 위한 LG의 노력을 담았다. LG전자, LG유플러스 등 LG그룹 주요 계열사의 AI 윤리 실천사례를 소개하며 계열사로 확산하고 있는 AI 윤리 실천 노력을 강조하고 있다.

이홍락 LG AI연구원 공동 연구원장은 “AI 기본법 시행 등 시시각각 변하는 규제에 수동적으로 대응하는 것이 아니라 고객과 사회가 안심하고 모두가 AI의 혜택을 누릴 수 있도록 기술의 안전과 신뢰를 선제적으로 구축하는 것이 LG가 AI로 추구하려는 본질적인 가치”라고 강조했다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장도 “기술 혁신의 혜택이 소수에게만 집중되지 않고, AI가 사회의 신뢰를 얻을 수 있도록 노력할 것”이라며 “불확실성의 시대에도 변하지 않는 신뢰의 가치를 증명해 나가겠다”라고 말했다.

앞서 LG는 지난 2022년 AI를 개발하고 활용하는 LG의 모든 구성원이 지켜야 할 올바른 행동과 가치 판단의 기준이 되는 ‘LG AI 윤리원칙’을 발표한 바 있다.

LG AI 윤리원칙은 ▷인간존중 ▷공정성 ▷안전성 ▷책임성 ▷투명성을 5대 핵심 가치로 제시했다. 연구의 자율성을 해치는 규제나 규율의 수단이 아닌 고객의 삶을 더 가치 있게 만드는 AI 기술을 만들기 위한 기준이다.

구광모 LG그룹 회장은 “LG는 컴플라이언스가 최고경영진부터 사업 일선까지 단단히 뿌리내리도록 각별히 노력해 왔고, LG의 컴플라이언스 체계가 시대와 사회 변화를 적시에 반영하도록 지속적으로 고도화할 것”이라고 컴플라이언스의 중요성을 강조한 바 있다.