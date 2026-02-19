[헤럴드경제=조용직 기자] 글로벌 스포츠 브랜드 푸마(PUMA)가 실내 피트니스 레이스 ‘하이록스(HYROX)’에 최적화된 ‘SS26 하이록스 컬렉션‘을 출시했다고 19일 밝혔다.

이번 컬렉션의 핵심 제품인 ‘디비에이트 나이트로 4 엘리트 하이록스(Deviate NITRO Elite 4 HYROX)’는 하이록스 전용러닝화로, 글로벌 엘리트 선수들의 테스트를 통해 축적된 데이터를 바탕으로 개발됐다. 하이록스는 러닝과 기능성 근력운동을 결합한 실내 피트니스 레이스다.

새로운 패턴의 푸마그립 아웃솔이 적용돼 급격한 방향 전환과 속도 변화가 잦은 상황에서도 지지력을 제공한다. 나이트로폼 엘리트 쿠셔닝과 카본 파워플레이트가 지면에 전달되는 에너지를 추진력으로 전환해 페이스 유지를 돕는다. 어퍼에는 초경량 울트라위브 원단을 사용해 통기성과 경량성을 높여 쾌적한 착용감을 유지할 수 있도록 설계됐다.

이와 함께 ‘클라우드 스펀’, ‘드라이셀’ 등 푸마의 퍼포먼스 기술을 적용한 하이록스 전용 의류 라인업도 함께 선보인다.

푸마는 이번 ‘SS26 하이록스 컬렉션 출시‘와 동시에 글로벌 트레이닝 앰버서더 홍범석이 운영하는 네드짐과 협업해 ‘하이록스 푸마 팸’ 1기 운영을 시작한다.

푸마 관계자는 “첫 하이록스 대회부터 지금까지 이어온 파트너십 경험을 바탕으로 하이록스 전용 제품과 소비자 접점을 지속적으로 확대해 대표 브랜드로서의 입지를 더욱 굳혀 나갈 것”이라고 밝혔다.