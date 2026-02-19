- 19일 백석대 입학식서 ‘찾아가는 충남 청년정책 홍보’ 진행

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 사회에 첫발을 딛는 도내 대학 입학생을 대상으로 ‘2026년 충남 청년정책 홍보’를 펼쳤다.

도는 19일 천안에 있는 백석대를 찾아 입학식에 참석한 대학 신입생들에게 문화예술패스, 충남청년포털 등 청년에게 도움이 될 주요 청년정책을 소개했다.

도는 도내 청년이 여러 가지 청년정책을 통해 혜택과 도움을 받을 수 있도록 정보를 제공하고자 이번 설명회를 마련했다.

이날 도는 백석대 입학 예정자 3300여 명을 대상으로 첫 홍보 활동을 펼쳤으며, 오는 24일에는 단국대(천안캠퍼스) 등을 방문해 청년정책을 알릴 예정이다.

도는 도내 총 29개 대학 입학식 등을 찾아가 입학생 2만 3000여 명을 대상으로 청년정책 내용을 담은 홍보 책자와 포스터를 통해 청년 맞춤형 정책을 소개하고 질의응답을 나누며 소통할 방침이다.

홍보 내용은 ▷케이(K)-패스 ▷청년 전용 보증부 월세 대출 ▷국가기술자격 시험 응시료 지원 ▷청년문화예술패스 ▷케이-아트(K-ART) 청년 창작자 지원 ▷천 원의 아침밥 ▷충남도립대 무상교육 ▷일 경험 지원사업 ▷청년창업사관학교 ▷충남형 청년인턴 ▷청년자립형 스마트팜 지원 ▷공공임대주택 ▷청년도약계좌 ▷충남형 도시·농촌 리브투게더 ▷청년 자살 예방 조기 검진 등 교육·일자리·주거·금융·복지·문화 분야까지 다양하다.

남성연 도 청년정책관은 “청년의 시작점이라고 할 수 있는 대학 입학생이 몰라서 혜택을 놓치는 일이 없도록 청년정책 홍보에 최선을 다할 것”이라면서 “청년세대는 변화가 빠른 만큼 적극적으로 소통하고 의견을 수렴해 청년의 삶에 필요한 정책을 지속 발굴·추진할 것”이라고 말했다.