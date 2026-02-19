국립광주과학관, 국민홍보소통단 모집

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 국립광주과학관(관장 이정구)은 지난 9일부터 오는 3월 9일까지 국민홍보소통단 ‘루체스타’ 10기와, 학부모 모니터링단 ‘사이언스 브릿지’ 9기를 모집한다.

‘루체스타’는 과학에 대한 관심과 열정을 바탕으로 과학 이야기를 나누고 지식을 공유하는 활동이다. 호남권에 거주하는 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 청소년이면 누구나 신청할 수 있으며, 총 100명을 선발한다.

2017년부터 운영되어 올해로 10기를 맞은 ‘루체스타’는 국립광주과학관의 ‘빛나는 별’을 뜻하는 이름으로 지역 청소년들이 과학관 프로그램을 직접 체험하고 홍보 활동에 참여하는 대표적인 홍보소통 프로그램으로 자리 잡았다.

‘사이언스 브릿지’는 과학관 프로그램에 관심이 있고 유아 또는 청소년 자녀를 둔 학부모를 대상으로 운영한다. 성별에 관계 없이 누구나 지원할 수 있으며, 총 30명을 모집한다.

회원들은 과학관 프로그램 개선과 안전하고 쾌적한 관람 환경 조성을 위해 다양한 의견을 제안하는 활동을 하게 된다. 2026년 국민홍보소통단의 활동기간은 4월부터 12월까지 9개월간이다.

국민홍보소통단에게는 ▷상설전시관 및 특별기획전 무료 이용(월 2회, 동반 3인까지) ▷연말 우수 활동자 시상 등 다양한 혜택이 제공된다.