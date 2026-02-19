10차례 주민설명회, 주민의 뜻을 반영해 설계안 변경…진정한 지방자치 큰나무 110그루, 관목 3만 5000 그루 더 늘어나 전보다 울창한 숲 공원으로 3월 착공, 5월 준공 목표…구간별 진행으로 불편 최소화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 10차례 주민설명회를 통해 주민 의견을 수렴하고 이를 반영한 문래근린공원 개선 공사 설계안을 최종 확정했다.

40년 된 노후 공원이 도심 속 풍성한 숲 공원으로 재탄생 한다.

문래근린공원은 1986년 조성된 이후 오랜 시간이 지나며 보행로 파손, 배수 불량, 시설 노후화 등으로 주민들의 개선 요구가 꾸준히 제기돼 왔다.

구는 공원 규모가 2만 3611㎡의 대규모인 점을 고려해 주민 불편을 최소화하고자 북측과 남측으로 나눠 단계적으로 정비를 추진해 왔다. 2025년 주민설명회와 구의회 심의 등을 거쳐 북측 구간 공사를 시작했으나, 일부 주민들로부터 공사 방식에 대한 우려와 반대 의견이 제기됐다.

이에 영등포구는 공사를 전면 중단하고 주민 의견을 다시 수렴했다. 지난해 총 9차례 주민설명회를 열었으며, 같은 해 12월에는 어린이 놀이터 주민협의체를 구성해 개선 방향을 함께 논의했다. 이달 2일에는 문래청소년센터에서 10차 최종 주민설명회를 열고, 주민 의견을 반영한 설계안을 발표했다.

이번 문래근린공원 개선 공사의 핵심은 “있는 것은 지키고, 부족한 것은 채운다”는 것이다. 기존의 대형 수목은 보존하고, 꽃과 나무를 추가로 심어 공원을 숲 중심의 녹지 공간으로 바꾼다는 계획이다.

노후한 운동시설과 휴게시설은 안전하고 이용하기 편리한 시설로 교체한다. 비가 오면 물이 고이던 보행로는 배수가 원활하도록 정비하고, 울퉁불퉁하던 산책로도 누구나 걷기 편한 길로 조성한다. 조명도 새로 설치해 야간에도 안전하게 이용할 수 있도록 한다.

특히 어린이 놀이터는 주민협의체를 꾸려 처음부터 다시 구성했다. 유아, 저학년, 고학년 등 연령대별로 공간을 구분하고 규모를 확대해 안전성과 활용도를 높였다. 흩어져 있던 운동기구는 한 곳으로 모아 비가림막이 있는 체육 공간으로 조성해 날씨와 관계없이 운동할 수 있도록 한다.

공원은 특성에 따라 ▲수경시설과 연계해 사계절 내내 아름다운 물빛숲, ▲어린이 놀이시설을 둘러싸고 붉은 열매와 단풍이 어우러진 놀이숲, ▲산유수, 철쭉 등 낮은 높이의 화관목으로 조성한 화목원, ▲소나무를 중심으로 매화나무와 맥문동을 더한 소나무숲 등으로 구성한다. 공사가 완료되면 큰 나무는 110그루, 관목은 3만 5천 그루가 더 늘어나 지금보다 훨씬 울창한 도심 속 숲 공원으로 거듭날 전망이다.

공사는 3월 초 가림막 설치를 시작으로 본격 추진되며, 5월 준공을 목표로 한다. 구는 구간별로 공간을 나눠서 공사를 진행해 주민 불편을 최소화할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “10차례에 걸쳐 주민과 충분히 논의한 만큼 이번 공원 정비는 주민과 함께 만든 결과”라며 “주민의 뜻을 정책에 최대한 반영하는 것이 진정한 주민자치이자 지방자치를 하는 이유”라고 말했다.