[헤럴드경제=문영규 기자] 배우 故 최진실의 딸이자 인플루언서 겸 모델 최준희가 일본 현지에서 촬영한 웨딩 화보가 논란이 일자 "일본 문화를 잘 몰랐다"며 직접 해명에 나섰다.

최준희는 지난 18일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 인스타그램에 “일본에 자주 촬영 나가시는 한국 작가님이 지정해서 찍어주신 건데 그 큰 도쿄에서 (촬영 공간의 의미를)내가 어찌 알았겠냐”면서 자신이 촬영 장소를 정한 것도 아니고 일본 문화에 대해 잘 몰랐다는 취지의 글을 올렸다.

그는 “마지막으로 간 지역은 유치원 때 오사카뿐”이라며 “저 사진도 애초에 공식적으로 공개한 적이 없다"고 토로했다.

그러면서 "난 웨딩 촬영도 협찬으로만 9건 넘게 찍었는데 저 사진 하나만을 어떻게 인지 할 수 있었겠냐"고 했다.

이와 함께 최준희는 웨딩 화보를 촬영했던 작가와 나눈 SNS 대화 메시지를 공개하며 “미국 처돌이(광팬)라 일본 문화에 대해 전혀 몰랐어서 죄송하다”고 덧붙였다.

문제가 된 최준희의 웨딩화보는 도쿄의 한 사찰에서 찍은 사진이었다.

이 사찰은 ‘미즈코쿠요’(水子供養·수자공양) 의식을 치르는 공간이었는데, ‘미즈코쿠요’는 유산이나 중절, 사산 등에 의해 죽은 태아와 생후 얼마 안 된 아이들의 명복을 비는 의식을 뜻하는 것으로 웨딩화보 장소론 부적절하다는 지적이 나왔다.

한편 2003년생인 최준희는 고 최진실과 야구선수 출신 고 조성민의 딸로, 현재 인플루언서로 활동 중이다. 그는 최근 11살 연상 비연예인 남자친구와 5월 16일 서울 강남의 한 호텔에서 결혼식을 올릴 예정이라는 소식이 전해져 화제가 됐다.