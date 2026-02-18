21일 매스스타트서 6관왕 도전

[헤럴드경제=조용직 기자] 크로스컨트리의 제왕 요한네스 클레보(29·노르웨이)가 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽에서 첫 5관왕을 달성했다. 올림픽 통산 금메달은 10개로 늘렸다.

클레보는 18일 이탈리아 테세로 크로스컨트리 스키 스타디움에서 열린 대회 남자 팀 스프린트 결승에서 에이나르 헤데가르트와 호흡을 맞춰 우승을 합작했다. 팀 스프린트는 두 명의 선수가 한 팀을 이뤄 각각 1.5㎞ 남짓한 코스를 한 명이 세 차례씩 달려 합산 기록으로 순위를 결정한다.

클레보는 지난 15일 남자 4×7.5㎞ 계주에도 헤데가르트와 함께 출전해 18분 28초 98을 기록, 미국의 벤 오그던-거스 슈마허 조(18분 30초 35)를 1초37 차로 따돌리고 금메달을 목에 걸었다.

이로써 클레보는 이번 대회 10㎞＋10㎞ 스키애슬론, 스프린트 클래식, 10㎞ 인터벌 스타트 프리, 4×7.5㎞ 계주 단체전, 팀 스프린트를 휩쓸며 5관왕을 차지했다. 이번 대회 최초로 4관왕에 오른 클레보는 5관왕 고지도 선점했다.

계주 종목 우승으로 통산 9개의 금메달을 따내며 ‘역대 동계 올림픽 최다 금메달’ 1위로 올라섰던 클레보는 이 기록을 10개로 늘렸다.

클레보는 2018년 평창 대회 3관왕과 2022년 베이징 대회 2관왕에 이어 2026 밀라노·코르티나담페초 대회 5관왕을 내달리며 10개의 금메달을 모았다.

동·하계 대회를 통틀어 역대 최다 올림픽 금메달은 수영 레전드 마이클 펠프스(미국)가 수집한 23개다.

더불어 클레보는 1980년 레이크플래시드 대회에서 스피드 스케이팅 종목의 에릭 하이든(미국)이 5관왕(500ｍ·1000ｍ·1500ｍ, 5000ｍ, 1만ｍ)에 오르며 작성했던 ‘역대 단일 대회 최다 금메달’과 타이를 이루는 기쁨도 맛봤다.

클레보는 오는 21일 치러지는 50㎞ 매스스타트에도 출전할 예정이라 금메달을 추가하면 하이든을 넘어 46년 만에 단일 대회 최다관왕 기록을 경신하게 된다.