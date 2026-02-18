아침 최저기온 영하 8도

[헤럴드경제=전새날 기자] 목요일인 19일은 전국적으로 맑은 가운데 일교차가 크겠다.

낮 기온은 5∼13도로 예보됐다. 낮엔 10도 안팎으로 포근하겠지만 오전에는 남부를 제외한 대부분 지역의 기온이 영하권이겠다.

아침 최저기온은 평년 수준인 영하 8도에서 2도로 예보됐다. 강풍이 불어 체감온도는 더욱 낮겠다.

강원 동해안·산지는 대기가 매우 건조해 산불 예방에도 각별히 유의해야겠다.

동해안을 중심으로 순간풍속이 시속 55㎞(초속 15m) 안팎에 이르는 곳이 있겠다. 산지엔 순간풍속이 시속 70㎞까지 이를 것으로 예보됐다.

전국이 맑은 가운데 미세먼지 농도도 대부분 지역 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5~3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 0.5∼1.5m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.