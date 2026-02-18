박 구청장, 연휴 마지막 날 상도동 일대 쓰레기 일제 수거 등 청소 활동 참여… 구민 일상복귀 도와 동작구, 설 연휴에도 청소상황실 상시 가동해 신속한 민원 처리 눈길

박일하 동작구청장을 포함한 사람들이 형광 연두색 작업복을 입고 쓰레기 봉투를 정리하고 있는 모습이다. 봉투에는 텍스트가 쓰여 있으나 명확히 보이지 않는다.
[헤럴드경제=박종일 선임기자]박일하 동작구청장이 18일 지역내 거리 청소가 시급한 현장을 방문해 설 연휴 마지막 날에도 민생 행보를 이어갔다.

박 구청장은 환경공무관들과 함께 빌라 밀집지역 이면도로 및 상도동 일대를 걸으며 청소 활동에 직접 참여했다.

재활용정거장에 쌓인 재활용 폐기물을 직접 수거해 차량에 싣고, 이면도로의 담배꽁초와 무단투기 쓰레기를 줍는 등 거리 정화에 힘을 보탰다.

또한 약 15명의 환경공무관의 애로사항 청취 및 현장 의견을 수렴하며 직원들을 격려했다.

동작구는 설 연휴 기간인 14일부터 16일까지 쓰레기 수거를 중지했으나, 청소상황실을 상시 가동해 무단투기 등 각종 민원에 신속히 대응하며 청소 공백 최소화에 힘썼다.

17일부터는 쓰레기 수거를 정상 운영함으로써, 연휴 종료와 동시에 구민들의 일상 복귀에 차질이 없도록 할 방침이다.

박일하 동작구청장은 “주민들이 연휴가 끝나는 즉시 쾌적한 환경에서 일상을 시작할 수 있도록 현장을 점검했다”며 “앞으로도 현장에서 답을 찾는 행정을 통해 깨끗하고 살기 좋은 동작을 만들어가겠다”고 말했다.

동작구는 설 연휴 기간 동안 신청사 내 동작스타파크 운영과 문 여는 병‧의원‧약국 지정 운영, 주차시설 무료 개방 등 설 종합대책을 추진해 주민들이 안전하고 편안한 연휴를 보낼 수 있도록 했다.


