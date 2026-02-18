홈 화면 비고 추천 알고리즘도 비활성화 문제

[헤럴드경제=서지연 기자] 18일 유튜브에서 원인을 알 수 없는 서버 오류가 발생해 이용자들이 불편을 겪고 있다.

업계에 따르면 이날 오전 10시쯤부터 유튜브 메인 화면에서 추천 동영상이 정상적으로 노출되지 않는 현상이 나타났다. 일부 이용자는 홈 화면에 영상 목록이 비어 있거나, 새로고침을 해도 콘텐츠가 불러와지지 않는 문제를 경험한 것으로 전해졌다.

이번 오류는 모바일 애플리케이션과 PC 웹버전에서 동시에 발생해, 단순한 개인 기기 문제가 아니라 일시적인 서비스 장애일 가능성에 무게가 실린다. 다만 실시간 스트리밍 시청이나 구독 중인 채널의 영상 재생은 정상적으로 이뤄진 것으로 알려졌다.

개인 취향을 반영해 영상을 추천하는 핵심 기능이 작동하지 않으면서, 이용자들은 콘텐츠 탐색에 큰 불편을 겪었다는 반응을 보이고 있다. SNS와 온라인 커뮤니티에는 “홈 화면이 텅 비었다”, “추천 영상이 전혀 뜨지 않는다”는 게시글이 잇따라 올라왔다.

현재까지 유튜브 측은 장애 원인이나 복구 일정에 대한 공식 입장을 내놓지 않았다. 업계에서는 서버 과부하나 내부 시스템 오류 가능성을 거론하고 있으나, 정확한 원인은 확인되지 않은 상태다.