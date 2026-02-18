[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 사단법인 소비자교육중앙회 순천시지회가 설 명절을 앞두고 순천조례종합사회복지관 경로식당에서 지역 어르신 130여명을 초대해 ‘사랑의 떡국 나눔’ 봉사활동을 펼쳤다.

지난 13일 봉사활동에는 순천시지회 회원 30여명과 자원봉사자들이 참여해 직접 떡국을 배식하며 어르신 한 분 한 분께 새해 인사를 전하고 따뜻한 정을 나눴다.

또한 손 마사지와 네일아트 프로그램을 마련해 평생 가족과 지역사회를 위해 애써온 어르신들의 손을 정성껏 보살폈다.

김미영 소비자교육중앙회 순천시지회장과 회원들은 “어르신들께서 즐거워하시는 모습을 보며 큰 보람을 느꼈다”며 “앞으로도 지역사회 어르신들을 위한 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다”고 밝혔다.

류상철 순천조례종합사회복지관장은 “설 명절을 앞두고 지역 어르신들께 따뜻한 식사를 마련해 주신 소비자교육중앙회 순천시지회에 감사드린다”고 전했다.

소비자교육중앙회 순천시지회는 1972년 발족해 현재 74명의 회원이 활동하고 있으며 소비자 사업을 비롯해 환경 보호 사업, 에너지 절약 사업, 식생활 및 사회환경 개선 사업, 이웃 돕기 사업 등 다양한 사회활동을 펼치고 있다.