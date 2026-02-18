스웨덴, 캐나나와 8, 9라운드 4강 고비

[헤럴드경제=조용직 기자] 한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 예선에서 ‘세계랭킹 1위’ 스위스의 벽을 넘지 못했다.

스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 설예지, 리드 설예은, 핍스 김수지로 구성된 세계랭킹 3위 여자 컬링 대표팀은 18일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 스위스와 대회 라운드로빈 7차전에서 5-7로 패했다.

8엔드 5-4로 1점차로 쫓아가던 한국은 9엔드에서 선공에서 초반 2개의 센터 가드로 방어전을 펼쳤다. 스위스는 작전시간을 요청하며 장고 끝에 하우스에 스톤을 올린 뒤 가드를 털어내며 득점 사냥에 나섰다. 스위스는 마지막 샷에서 더블 테이크에 성공, 2점을 추가해 4-7로 달아났다.

마지막 10엔드 후공을 맞은 한국은 9번째 샷에서 상대의 스톤 3개를 모두 제거하는 트리플 데이크에 성공하며 반전을 노렸지만 스위스가 더블 테이크로 응수했고, 결국 마지막 샷을 앞두고 악수를 청하며 1점만 추가하고 패배를 인정했다.

이로써 스웨덴(6승 1패), 스위스, 미국(이상 5승 2패)에 이어 캐나다와 함께 라운드로빈에서 4승 3패로 동률을 이룬 한국은 전날 공동 2위에서 공동 4위로 떨어졌다. 한국은 18일 선두 스웨덴, 19일 공동 4위 캐나다와 잇달아 맞붙어 4강 진입에 도전한다.

이번 대회 컬링 여자부에선 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈을 치러 상위 4개 팀이 준결승에 올라 토너먼트로 메달 색깔을 가린다.