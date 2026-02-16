벨기에 선수에 밀려 넘어져…어드밴스 구제

[헤럴드경제=조용직 기자] 쇼트트랙 여자 대표팀의 차세대 에이스 김길리가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 1000m 결승에 진출했다.

김길리는 16일(한국 시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 이 종목 준결승 1조에서 레이스 도중 넘어져 2분01초422의 기록으로 가장 늦게 결승선을 통과했지만, 어드밴스로 결승에 올랐다.

9바퀴를 도는 레이스를 후미에서 시작한 김길리는 5바퀴를 남기고 2위를 유지했으나, 무리하게 인코너로 추입하는 하너 데스멧(벨기에)에 추돌당하며 미끄러졌다. 일어나서 레이스를 마친 김길리는 비디오판독을 통해 데스멧의 반칙이 선언돼 어드밴드로 결승 티켓을 따냈다.

생애 첫 올림픽 출전인 김길리는 이날 뒤이어 열릴 결승전에서 첫 입상에 도전한다.

2조에 나선 최민정(성남시청)은 1분28초407의 기록으로 5명 중 4위에 그쳐 결승 진출이 좌절됐다. 최민정은 파이널B에서 순위 결정전을 치른다.