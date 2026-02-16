[헤럴드경제=민성기 기자] 장동혁 국민의힘 대표가 이재명 대통령을 겨냥해 “대통령 때문에 새해 벽두부터 불효자는 운다”고 밝혔다.

장 대표는 16일 자신의 페이스북을 통해 ‘불효자는 웁니다’라는 제목의 글을 올려 이같이 말했다. 그는 글에서 설을 맞아 충남 보령 시골집을 찾았다고 전했다.

그는 “대통령이 X(옛 트위터)에 올린 글 때문에 노모의 걱정이 크다”며 “‘이 집 없애려면 내가 얼른 죽어야지…에휴’(라는 말씀까지 하셨다)”고 적었다.

이어 “공부시켜서 서울 보내놨으면 서울에서 국회의원 해야지, 왜 고향 내려와 대통령에게 욕을 먹구 XX이냐구 화가 잔뜩 나셨다”고 전했다.

장 대표는 또 “홀로 계신 장모님만이라도 대통령의 글을 보지 않으셨으면 좋겠다”고 덧붙였다.

앞서 이 대통령은 이날 새벽 X에 장 대표의 주택 수를 거론한 기사를 링크하고 “국민의힘은 다주택자를 규제하면 안 되고, 이들을 보호하며 기존의 금융, 세제 등 특혜를 유지해야 한다고 보시나”라고 공개 질의했다.