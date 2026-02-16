유튜버 2020년 1만명 미만 2024년 3만명대로 늘어…30·40대 주도

[헤럴드경제=유동현 기자] 유튜버 등 1인 미디어 창작자의 1인당 수입이 4년 만에 25% 이상 증가해 연 7000만원이 넘었다.

상위 1%는 평균 13억원에 육박하는 수입을 올려 소득 양극화는 두드러졌다.

16일 국회 재정경제기획위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 국세청에서 받은 ‘2020∼2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면, 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만4806명이고, 이들의 총 수입금액은 2조4714억원으로 집계됐다.

1인당 평균 7100만원 수준이다.

이는 주업종으로 ‘1인 미디어 콘텐츠 창작자’, ‘미디어 콘텐츠 창작업’을 신고한 사업자가 종합소득세 신고한 수입 금액이다.

유튜버 신고 인원은 2020년 9449명에서 2021∼2022년 1만명대, 2023년 2만명대에 이어 2024년 3만명대로 늘었다.

1인당 평균 수입은 2020년 약 5651만원에서 4년 만에 약 25.6% 증가했다.

2024년 12월에는 비상계엄 사태로 정치 유튜버 방송이 급증하면서 수익 경쟁이 과열되고 적정 과세 여부가 도마 위에 오르기도 했다.

재작년 종합소득금액 기준 상위 1%는 348명이었다.

이들은 총 4501억원을 벌어 한 사람당 평균 수입은 약 12억9339만원에 달했다.

상위 1%의 평균 수입은 2020년 7억885만원에서 70% 뛰었다.

상위 10%는 3480명이 총 1조1589억원의 수입을 신고해, 1인당 평균 3억3302만원꼴이었다.

반면 하위 50%는 1만7404명이고 총수입은 4286억원으로, 1인당 평균 수입은 약 2463만원에 그쳤다.

연령대별로는 30대, 40대 활약이 두드러졌다.

30대 유튜버(1만5668명)의 총수입은 1조2471억원으로 전체 수입의 절반가량을 차지했다. 1인당 평균 7960만원이다.

1인당 평균 수입은 40대가 8675만원으로, 전 연령대 중 가장 높았다.

29세 이하 유튜버는 1만2096명으로, 한 사람당 5435만원꼴로 벌었다.

박성훈 의원은 “유튜브에서 발생한 수익을 은닉하거나 탈세로 이어지는 행위를 상시로 관리하고 철저히 검증해야 한다”며 “아울러 자극적인 유해 콘텐츠에 관해 선제적 차단과 관리 강화가 필요하다”고 말했다.