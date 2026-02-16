설 전날, 고속도로 곳곳 정체

[헤럴드경제=박준규 기자] 설 연휴 셋째 날인 16일 아침부터 고속도로는 귀성·귀경 차량이 쏟아지면서 정체를 빚는 구간이 늘어나고 있다.

한국도로공사에 따르면 오전 8시 기준 서울 요금소를 출발하면 부산까진 6시간 20분이 걸릴 것으로 예상된다. 울산은 6시간, 목포 4시간 40분, 대구 5시간 20분, 광주 4시간 20분, 강릉 3시간 10분, 대전 2시간 20분이 걸릴 것으로 예상된다.

반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 5시간 30분, 울산 5시간 10분, 목포 3시간 50분, 대구 4시간 30분, 광주 3시간 50분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 50분이 걸릴 것으로 예상된다.

경부고속도로 부산 방향은 망향휴게소 부근∼천안 분기점 부근 6㎞ 구간에서 차량 속도가 느리다. 천안 분기점∼천안 호두휴게소 부근 11㎞, 옥산 분기점 부근∼청주 분기점 17㎞ 구간 등에서도 차량이 정체하고 있다. 중부내륙고속도로 창원 방향은 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞ 구간에서 차량이 느리게 가고 있다.

공사는 이날 전국에서 차량 505만대가 이동할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로 향하는 차량은 41만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 보인다.

귀성 방향은 오전 6∼7시께 정체가 시작돼 오전 11시부터 정오 사이 가장 혼잡하고 오후 5∼6시 해소될 전망이다. 귀경 방향은 오전 9∼10시부터 정체되다가 오후 4∼5시께 가장 극심한 정체를 보이고 오후 10∼11시께 해소될 것으로 보인다.