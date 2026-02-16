상위 10% 평균 3억대, 하위 절반은 2000만원대 30·40대 활동 두드러져…30대가 전체 수입 절반

[헤럴드경제=양영경 기자] 유튜버 등 1인 미디어 콘텐츠 창작자의 평균 소득이 최근 4년 사이 크게 증가해 연간 7000만원을 넘어선 것으로 나타났다. 상위 1%의 수입은 13억원에 육박해 소득 격차 역시 뚜렷해졌다.

16일 국회 재정경제기획위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 국세청으로부터 제출받은 ‘2020~2024년 귀속분 1인 미디어 창작자 수입 현황’ 자료에 따르면 2024년 종합소득세를 신고한 유튜버는 3만4806명이었다. 이들의 총수입은 2조4714억원으로 집계돼 1인당 평균 약 7100만원 수준이었다.

이는 주업종을 ‘1인 미디어 콘텐츠 창작자’ 또는 ‘미디어 콘텐츠 창작업’으로 신고한 사업자의 종합소득세 신고 금액을 기준으로 한 수치다.

유튜버 신고 인원은 2020년 9449명에서 2021~2022년 1만명대, 2023년 2만명대를 거쳐 2024년에는 3만명대로 증가했다. 같은 기간 1인당 평균 수입도 약 5651만원에서 약 25.6% 늘었다.

다만 수입 분포에서는 뚜렷한 양극화가 확인됐다. 재작년 종합소득금액 기준 상위 1%에 해당하는 348명은 총 4501억원을 벌어 1인당 평균 약 12억9339만원의 수입을 올렸다. 이는 2020년 평균 7억8085만원보다 약 70% 증가한 수준이다.

상위 10%인 3480명도 총 1조1589억원을 신고해 1인당 평균 3억3302만원을 기록했다. 반면 하위 50%인 1만7404명의 총수입은 4286억원으로, 1인당 평균 수입은 약 2463만원에 그쳤다.

연령별로는 30~40대의 활동이 두드러졌다. 30대 유튜버 1만5668명의 총수입은 1조2471억원으로 전체의 절반가량을 차지했고, 1인당 평균 수입은 약 7960만원이었다. 40대는 1인당 평균 8675만원으로 모든 연령대 중 가장 높았다. 29세 이하 유튜버는 1만2096명으로 1인당 평균 5435만원을 벌었다.

한편 2024년 12월에는 비상계엄 사태 이후 정치 유튜버 방송이 급증하면서 수익 경쟁 과열과 적정 과세 여부가 논란이 되기도 했다. 박성훈 의원은 “유튜브 수익 은닉이나 탈세로 이어질 수 있는 행위를 상시 관리하고 철저히 검증해야 한다”며 “자극적·유해 콘텐츠에 대해서도 선제적 차단과 관리 강화가 필요하다”고 밝혔다.