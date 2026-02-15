함인경 대변인, 與윤리심판원 겨냥 비판 “최민희 건은 ‘경고’로 서둘러 매듭지어”

[헤럴드경제=양근혁 기자] 국민의힘이 15일 “더불어민주당 윤리심판원이 ‘성 비위 및 2차 가해 의혹’으로 고소된 장경태 의원 사건을 두고 직권 조사에 착수한 지 70여 일이 지나도록 징계 결론조차 내리지 못하고 있다”라고 비판했다.

함인경 국민의힘 대변인은 이날 논평을 통해 “피해자는 윤리심판원에 장문의 의견서를 제출하며 ‘무너져가는 삶을 겨우 지탱하고 있다’는 취지로 호소했다고 한다”며 “그럼에도 민주당은 결단 대신 시간 끌기를 택했다”라며 이같이 말했다.

함 대변인은 그러면서 “반면, ‘국정감사 기간 피감기관 등으로부터 축의금·화환을 받았다’는 논란이 제기된 최민희 의원 건은 윤리심판원이 가장 낮은 수위의 징계인 ‘경고’로 서둘러 매듭지었다”고 꼬집었다.

이어 “민주당은 말로는 도덕성을 외치면서 정작 당 내부 문제 앞에서는 잣대와 기준을 고무줄처럼 늘였다 줄였다 한다”며 “윤리심판원에 윤리가 있다면 시간으로 책임을 희석시키는 세월아 네월아 방식이어서는 안 된다”고 거듭 지적했다.

아울러 “피해자의 일상은 매일 무너져가는데, 가해 의혹을 받는 당사자의 정치적 부담만 계산하며 결론을 미루는 것이 과연 윤리인가”라고 되물었다.

함 대변인은 “윤리는 정파의 편의가 아니라 공동체 유지를 위한 최소한의 장치”라며 “민주당 윤리심판원은 더 이상 ‘추가 심사’라는 말로 책임을 뒤로 미루지 말고, 사실관계를 신속히 정리한 뒤 그에 상응하는 합당한 처분을 내려야 한다”고 강조했다.

그는 “민주당의 내로남불을 국민이 똑똑히 보고 있다”고 했다.