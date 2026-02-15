[헤럴드경제=이원율 기자]캐나다 공영방송 CBS가 ‘2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽’ 중계방송 중 한국 선수를 거듭 중국 선수로 소개해 논란이 일고 있다.

서경덕 성신여대 교수는 15일 페이스북 글을 통해 “캐나다에 한인들이 제보를 해줘 알았는데, 쇼트트랙, 스피드 스케이팅 등 다양한 종목에 출전하고 있는 한국 선수를 (CBC는)중국 선수로 지칭하고 있었다”고 밝혔다.

서 교수는 “한 번은 실수라고 볼 수 있지만, 계속해 중국 선수라고 하는 것은 있을 수 없는 일”이라고 덧붙였다.

서 교수는 즉각 CBC 측에 항의 메일을 보냈다고 밝혔다.

항의 메일에는 “한 번은 실수라고 넘어갈 수 있지만, 여자 쇼트트랙에 이어 남자 스피드 스케이팅까지 한국 선수를 계속 중국 선수로 소개하는 것은 큰 잘못”이라는 내용이 담겼다.

서 교수는 “이는 한국 선수단에 대한 예의가 아니며, 캐나다 시청자를 무시하는 행위”라며 “어서 빨리 시정하고 공개적인 사과를 해야 한다고 (메일에서)강조했다”고도 했다.

실제로 문제가 된 영상에서는 자막에선 특이사항이 없지만, 캐나다 중계진이 한국 선수가 나올 때마다 중국 선수라고 소개하는 대목이 나온다.

서 교수는 “캐나다 방송에서의 지속적 오류를 바로 잡을 수 있도록 캐나다 한인들의 꾸준한 모니터링과 적극적인 제보를 부탁드린다”고 했다.