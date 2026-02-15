美 러시아 아닌 우크라이나만 양보 요구 불만도 우크라이나·美·러, 내주 평화회담 낙관 어려워

[헤럴드경제=신대원 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 러시아와 전쟁을 멈추고 평화협정을 체결하려면 미국이 최소한 20년간 안전보장을 해야 한다는 입장을 밝혔다.

젤렌스키 대통령은 14일(현지시간) 독일 뮌헨에서 열린 안보회의에서 “미국은 지금까지 15년간 안전보장을 제안했지만, 우크라이나가 존엄을 유지하면서 협정을 체결하려면 최소 20년이 필요하다”고 말했다고 영국 매체 가디언 등 외신이 전했다.

그는 평화협정에는 휴전 시 우크라이나 내부에 배치될 유럽 안전보장군에 미국이 제공할 구체적인 지원 내용이 포함돼야 한다고 강조했다.

젤렌스키 대통령은 평화협정 협상 과정에서 미국이 우크라이나에 양보를 강요하는 듯하다는 불만을 내비치기도 했다.

그는 이와 관련 “다음 주 열릴 3자회담이 진지하고 실질적이며 모두에게 도움이 되길 바란다”면서도 “미국은 종종 양보라는 주제를 꺼내드는데, 그 양보가 지나치게 자주 러시아가 아닌 오로지 우크라이나의 양보라는 맥락에서만 이뤄진다”고 말했다.

이어 미국은 우크라이나가 돈바스에서 철수하면 평화가 빨리 찾아올 것이라고 하지만 우크라이나인들이 여전히 그곳에 살고 있기 때문에 그 같은 양보는 불가능하다고 선을 그었다.

또 러시아 측 협상대표 교체에 대해선 전략 변화라기보다는 시간을 끌기 위한 것일 수 있다고 비판했다.

아울러 젤렌스키 대통령은 유럽을 향해선 유럽연합(EU) 가입을 위한 명확한 시한을 제시해달라고 촉구했다.

2022년 2월 러시아와 전쟁 발발 이후 EU 가입을 신청한 우크라이나는 2027년까지 가입 준비를 마치겠다며 평화협정에 가입 날짜를 명시해야한다는 입장이다.

반면 독일을 비롯한 우크라이나에 우호적인 유럽 국가들조차 우크라이나의 2027년 EU 가입은 지나치게 이르다는 이유로 미온적인 반응을 보이고 있다.

한편 우크라이나와 미국, 러시아는 오는 17일 스위스 제네바에서 평화회담을 열기로 했지만, 이번에도 전쟁 종식을 위한 극적인 돌파구 마련은 쉽지 않을 것이란 관측이 제기된다.

당장 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아가 아직 경제적, 군사적으로 지치지 않았다는 태도를 고수하고 있다.