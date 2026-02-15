마지막 곡선주로 인코스 파고들다 전도

[헤럴드경제=조용직 기자] 기대를 모았던 쇼트트랙 남자 대표팀 에이스 임종언(고양시청)이 2026 밀라노·코르티나 동계 올림픽 주력 종목인 남자 1500ｍ 첫 관문에서 탈락했다.

임종언은 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 남자 1500ｍ 준준결승 5조에서 결승선을 앞두고 넘어지면서 최하위를 기록해 아쉽게 메달 획득에 실패했다.

그는 후미에서 체력을 비축하다가 레이스 막판 역전을 노렸고, 결승선을 앞두고 마지막 곡선주로에서 인코스를 파고들었다. 그러나 이 시도는 빙판에 미끄러져 넘어지는 결과로 이어졌다. 이 넘어지는 과정에서 앞서 달리던 신동민(화성시청)과 엉켰다.

쇼트트랙 남자 1000ｍ 동메달리스트인 임종언은 남자 500ｍ와 남자 5000ｍ 계주에서 다시 한번 메달 도전에 나선다.

같은 조에서 뛴 신동민은 3위로 통과하면서 상위 3명에게 주어지는 준결승 진출권을 획득했다. 황대헌(강원도청)은 준준결승 3조에서 안정적인 레이스를 펼치며 조 1위로 준결승에 안착했다.

2018 평창 동계 올림픽 남자 1500ｍ 우승자인 중국 린샤오쥔(한국명 임효준)은 준준결승 4조에서 결승선을 8바퀴 남기고 곡선주로에서 홀로 넘어지면서 탈락했다.