핵 협력 의지 시사

[헤럴드경제=안세연 기자] 키어 스타머 영국 총리는 미국을 유럽의 “필수 불가결한 동맹국”이라면서도 유럽이 대륙 방어에 더 큰 책임을 져야 한다고 강조했다.

스타머 총리는 14일 독일 뮌헨안보회의에서 미국이 유럽 대륙의 안보에 비할 데 없는 기여를 해왔으나 이제 “상황이 변하고 있음을 인정한다”고 말했다고 영국 일간 가디언이 전했다.

그는 “유럽은 자체 방어에 대한 주된 책임을 져야 하며 이것이 새로운 표준”이라며 “단순히 미국의 모든 역량을 대체할 수 있다고 가장하는 건 무의미하지만 의존도 줄이기에 집중해야 한다”고 밝혔다.

이어 “상호의존으로 전환하는 투자를 실현해야 한다”며 “미국의 철수를 예고하지 않으면서도 부담 분담 요구에 부응하는 유럽 안보와 더 큰 유럽 자율성에 대한 비전을 갖춰야 한다”고 말했다.

유럽 자율성 측면에서 유럽 본토 주요국과 핵 억지력을 협력할 수 있다는 의사도 밝혔다.

스티머 총리는 “수십 년간 영국은 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 보호하기 위해 핵 억지력을 투입했다”며 “어떤 적대국도 위기 시 우리의 통합된 힘에 맞서야 할 수 있음을 알아야 한다”고 말했다.

전날 프랑스 에마뉘엘 마크롱 대통령도 유럽 자강론 차원에서 “유럽 안보 구조를 재편, 재조직해야 한다”며 “이 같은 접근으로 핵 억지력을 다시 정의해야 한다”고 말했다.

마크롱 대통령은 이달 말 자국 핵 교리와 관련한 연설할 예정이다.

프랑스와 독일 사이엔 유럽 자체 핵우산 논의도 시작했다. 프리드리히 메르츠 독일 총리는 전날 “마크롱 대통령과 유럽 핵 억지력에 관한 논의를 시작했다”고 말했다.