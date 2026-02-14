“매각 강요한 적 없고 그럴 생각도 없다” “일부 언론 벌 떼처럼 정부정책 집중 공격”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령이 14일 SNS(사회관계망서비스)를 통해 ‘다주택자들에게 집을 팔라고 강요하지 않았다’는 입장을 재차 강조했다. 이날 오전 게재한 SNS 관련 보도에 ‘돌연’이라는 표현이 붙은 것을 두고선 “말을 바꿨다고 비난하니 쉽게 납득이 되지 않는다”고 반박하기도 했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·구 트위터)에 올린 글에서 “다주택은 양도세 중과세 유예도 더 이상 안 하겠다고 했고, 그러면 안 팔고 버틴다기에 버티는 비용이 더 클 것인데도 그럴 수 있겠냐고 경고했다”면서 “세금이나 금융, 규제 등에서 비정상적 특혜를 걷어내고 앞으로 부동산 시장은 실거주용 중심으로 정상화될 것이니, 과거의 잘못된 정책으로 불로소득 쉽게 얻던 추억은 버리시고 냉정한 현실에 적응하시라고 국민께 알려 드렸다”고 말했다.

이어 이 대통령은 “명시적으로 ‘다주택을 팔라느니 말라느니’ 한 것은 아니지만 다주택 유지가 손해 될 것임을 엄중히 경고했으니 매각 권고 효과가 당연히 있다”면서 “다주택자는 압박을 느끼며 그걸 강요라고 표현할 수도 있다”고 짚었다.

다만 이 대통령은 “그러나 저는 ‘팔아라’는 직설적 요구나 강요는 반감을 사기 때문에 파는 것이 이익인 상황을 만들고 이를 알려 매각을 유도했을 뿐”이라고 강조했다.

이 대통령은 재차 “‘다주택을 팔라’고 직설적으로 날을 세운 적도 없고, 매각을 강요한 적도 없으며 그럴 생각도 없다”고 했다.

또한 이 대통령은 “저는 정치를 하면서도 저를 지지하는 것이 유권자에게 유리한 객관적 상황을 만들고, 이를 알리는 데 주력했지만 직설적으로 ‘저를 찍어달라’ 이런 표현은 거의 하지 않는다”고 했다.

이어 이 대통령은 “권고냐 강요냐는 말하는 측과 듣는 측에 따라 다른 동전의 양면 같은 것인데, 언론이 동일한 상황에 대한 다른 표현을 가지고 ‘대통령이 다주택 팔라고 날 세우다가 돌연 강요 아니라고 말을 바꿨다’고 비난하니 쉽게 납득이 되지 않는다”고 질타했다.

이 대통령은 이날 거듭 언론을 향해 비판의 화살을 돌렸다. 이 대통령은 “이전에 정부가 부동산 시장 정상화를 시도하면 정론직필해야 할 일부 언론들이 벌 떼처럼 들고 일어나 왜곡조작 보도 일삼았다”면서 “부동산 투기세력과 결탁해 그들의 입장을 옹호하고 정부정책을 집중 공격해 부동산투기 억제 정책을 수십년간 무산시켜 왔다”고 질타했다.

이어 “그 결과 부동산이 나라의 부를 편중시키며 무주택 서민과 청년들의 희망을 빼앗고 주택문제가 결혼 출산포기의 가장 큰 원인이 됐다”면서 “저출생으로 대한민국이 전세계에서 가장 먼저 사라지게 생겼다”고 말했다.

이 대통령은 계속해서 부동산 시장 개혁 의지를 확인했다. 이 대통령은 “수십년간 여론조작과 토목 건설 부동산 투기로 나라를 잃어버린 30년의 위험한 구렁텅이 직전까지 밀어 넣었으며, 그 정도 부와 권력을 차지했으면 이제 그만할 때도 됐다”고 비난했다.

그러면서 “여전히 부동산 투기 부추기며 나라를 망국적 부동산 불로소득 공화국으로 밀어 넣는 일부 세력과 집단들도 이제 실정한 책임을 져야 한다는 의견도 충분히 경청할 만하다”고 했다.