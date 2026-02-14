[헤럴드경제=서정은 기자] 더불어민주당은 14일 국민의힘이 한동훈 전 대표에 이어 친한계 배현진 의원을 중징계한 것을 두고 “탄핵찬성파를 솎아내는 공포정치”라며 비판했다.

박경미 민주당 대변인은 이날 서면 브리핑에서 “‘윤(尹)어게인’의 회군과 ‘탄핵 찬성파’의 숙청이 국민의힘이 말하는 혁신인가”라며 이같이 전했다.

박 대변인은 국민의힘이 지방선거 공천관리위원장으로 선임한 이정현 전 새누리당(국민의힘 전신) 대표에 대해 “그는 과거 12·3 비상계엄을 ‘계몽’이라 치켜세우고, 헌법을 유린한 세력을 ‘이순신 장군’과 ‘의병’에 빗대었던 인물”이라고 말한 뒤 “윤석열이 옳았다고 외치던 극단적 충성 세력에게 공천권을 쥐여준 것”이라고 말했다.

그러면서 “과거 탄핵을 찬성했던 개혁적인 목소리들은 ‘윤리’라는 단두대 위에 세워지고 있다”며 “민심을 거스르는 숙청 끝에는 국민의 준엄한 심판이 기다리고 있다”고 강조했다.

앞서 국민의힘 중앙윤리위원회는 배 의원에게 당원권 1년 정지의 중징계를 내렸다. 당규상 징계 수위는 ‘제명’, ‘탈당 권유’, ‘당원권 정지’, ‘경고’ 등 네 단계로 구성된다. 당원권 정지는 최고위원회 의결 없이 윤리위 결정만으로 효력이 발생한다. 배 의원은 향후 1년간 당내 선거권과 피선거권이 제한되며, 서울시당위원장 직도 자동 상실한다.