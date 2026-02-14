플로리다주 한파로 동사 이구아나 속출 인플루언서, 이구아나로 타코 요리 영상 게시 “버리느니, 타코를 만들겠다”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국 플로리다주에서 기록적인 한파로 동사한 이구아나로 타코 음식을 만든 영상이 논란이 되고 있다.

미 뉴욕포스트에 따르면 틱톡 크리에이터 그레이 데이비스는 최근 ‘비 내리듯 떨어지는 이구아나’라는 제목의 영상들에서 동사한 이구아나들로 타코를 만들어 먹는 모습을 올렸다.

조회수 350만회를 기록한 영상에서 데이비스는 “한파가 오고 이구아나들이 떨어지기 시작하면, 개체 수를 조절하기 위해 많은 사람들이 밖에 나가서 이구아나를 주워 간다”며 “이구아나는 ‘나무 위의 닭’이라는 별명이 있는데, 정말 맛있다. 그래서 이걸 그냥 버리느니, 타코를 만들겠다”고 말했다.

그는 조리 과정에서 이구아나 고기를 삶아 양념한 뒤 타코로 만들었으며, 내장에서 발견된 알을 소스로 활용했다고 했다. 낭비를 줄이기 위해 가죽을 보존하려는 시도도 했다고 전했다. 다만 이구아나를 처리하고 손질하는 과정은 공개하지 않았다.

이구아나 영상에 대한 반응은 엇갈렸다. 일부 네티즌은 “지속가능성과 환경 보호라는 측면에서 이해할 수 있다”며 긍정적으로 평가했지만, 다른 네티즌들은 조리 방식과 식재료 선택에 불편함을 드러냈다.

데이비스는 이후 별도의 영상에서 “모든 사람이 이구아나 요리를 받아들일 필요는 없다”며 “다만 버려질 수 있었던 개체를 활용한 선택이었고, 개인적으로는 가장 윤리적인 방식이라고 생각한다”고 말했다.

그는 이구아나 몸 안에서 알 20개를 발견했다며 “이 이구아나 한 마리를 제거함으로써, 봄이 되면 20마리 이상이 늘어날 수 있었던 걸 막아 환경을 구한 셈”이라고 주장했다. 또 그는 타코를 만드는 것뿐 아니라 낭비를 줄이기 위해 가죽도 보존해 보려 했다고 설명했다.

이번 사례는 외래종 관리, 식문화, 윤리적 소비를 둘러싼 논의를 다시 한번 환기시키고 있다는 평가가 나온다고 뉴욕포스트는 전했다.

한편 따뜻한 겨울로 유명한 미국 플로리다주는 최근 이상 한파에 외래종 이구아나 수천마리가 떼로 기절해 나무에서 떨어졌다가 결국 야생동물 관리당국에 의해 집단 안락사를 당하고 있다.

플로리다 어류야생생물위원회(FWC)는 플로리다주 곳곳에서 기온이 영하로 떨어진 가운데 “추위로 기절한” 이구아나들에 대한 안락사를 공식적으로 승인했다. 이에 따라 일반인들과 환경관리업체들이 주운 녹색이구아나 5195마리가 FWC 가 운영하는 야생동물 포집·수거 센터에 넘겨져 안락사를 당했다.

남부 플로리다 일부 지역에서는 이구아나가 외래 침입종으로 분류돼, 연중 허가나 사냥 면허 없이도 공공 토지에서 포획 및 인도적 처리가 가능하다.