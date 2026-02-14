연휴 개봉 ‘아웃 오브 네스트’·‘점보’ 등 ‘엉덩이 탐정’·‘신비아파트’ 무대인사 풍성

[헤럴드경제=손미정 기자] 명절 연휴의 고민은 자녀들과의 시간이다. 추운 날씨에 바깥 활동보다는 실내 활동을 찾게 되는 요즘, 극장은 아이들이 즐겁고 부모들도 ‘편안한’ 좋은 선택지가 될 수 있다. 겨울방학 기간, 아이들의 특별한 친구가 돼 줬던 다채로운 애니메이션들이 어김없이 설 연휴 극장가에서 ‘가족 관객’을 기다린다. 풍성한 무대인사들도 기다리고 있으니 참고하면 좋겠다. 짧다면 짧고, 길다면 길 연휴를 앞두고 열심히 ‘검색’ 중일 부모님들의 고민을 조금이나마 덜어주길 바라는 마음으로.

설 연휴를 앞두고 디즈니·픽사 베테랑 제작진들이 제작 경험과 기술력을 바탕으로 완성한 야심작 ‘아웃 오브 네스트’가 개봉했다. 영화는 카스틸리아 왕국을 집어삼키려는 어둠의 마법사에 맞서, 뜻밖의 히어로가 된 소년 ‘아서’와 귀여움 만렙 왕실 ‘삐약이즈’가 펼치는 모험을 담았다. 카스틸리아 왕국 배경으로 펼쳐지는 판타지 세계관의 스케일, 그리고 ‘귀여움이 세상을 구한다’는 카피에 걸맞는 유쾌하고 사랑스러운 팀플레이가 이 영화의 매력 포인트.

‘토이 스토리’, ‘몬스터 주식회사’, ‘니모를 찾아서’ 등 픽사 명작을 탄생시킨 제작진과 디즈니 클래식 애니메이션에 참여한 베테랑 아티스트들이 의기투합한 이 영화는 성장과 선택, 팀워크라는 보편적인 메시지를 관객에게 전한다.

‘엉덩이 탐정’이 아이돌로 돌아왔다. 아이돌 콘테스트의 실종자를 찾기 위해 아이돌로 변장한 ‘엉덩이 탐정’과 보물 ‘월광석’을 되찾기 위해 잠입한 ‘괴도 유’의 추리 액션 어드벤처 ‘극장판 엉덩이 탐정: 스타 앤드 문’이다. 극장판은 설 연휴를 맞아 무대인사 및 굿즈 패키지 이벤트 진행을 확정하며 예매 열기를 한층 끌어올린다. 연휴 기간인 오는 18일에는 2주차 무대인사가 CGV 파주운정, 의정부, 상봉에서 진행된다. ‘엉덩이 탐정’을 직접 만나볼 수 있는 기회다.

이와 함께 선보이는 설 연휴 한정 굿즈 패키지는 추리 어드벤처의 재미를 극장에서 그대로 체험할 수 있도록 ‘엉덩이 탐정 망원경’과 ‘엉덩이 탐정 현미경’으로 구성됐다. 18일 한정으로 제공된다.

연휴 초입인 14일과 15일에는 ‘신비아파트 10주년 극장판 : 한 번 더, 소환’의 무대인사가 CGV 용산아이파크몰과 CGV 영등포타임스퀘어에서 진행된다. 극장판의 메인 성우들이 직접 관객들과 만나는 자리다.

지난달 개봉한 ‘신비아파트 10주년 극장판: 한 번 더, 소환’은 지난 2016년 첫 방송 이후 투니버스 최고 시청률을 기록하며 대한민국 대표 호러 판타지 시리즈로 자리 잡은 ‘신비아파트’의 10주년 기념작이다. TV 애니메이션과 극장판, 뮤지컬, 게임 등으로 탄탄한 팬층을 쌓아온 이 시리즈는, 이번 극장판을 통해 다시 한번 강력한 세계관과 스릴 넘치는 모험을 선보인다.

‘겨울왕국 2’를 제치고 천만 관객을 돌파, 인도네시아 영화사 기록을 새로 쓴 판타지 어드벤처 ‘점보’가 설 연휴 국내에 상륙한다. 영화는 14일과 15일 프리미어 상영회에 이어 오는 18일 정식으로 국내 개봉한다. 전 세대를 사로잡을 기대작으로 주목받고 있는 영화 ‘점보’는 ‘뚱뚱보 점보’라 놀림받는 ‘돈’과 그의 친구들이 위기에 빠진 비밀 친구 ‘메리’를 구하기 위해 영혼의 세계와 맞서 펼치는 모험을 그린 작품.

영화는 친구들의 우정과 가족의 사랑에 대한 메시지를 통해 뭉클한 감동을 전한다. ‘화려하고 황홀한 볼거리로 가득한 영화’, “‘코코’, ‘업’이 떠오르는 기대 이상의 비주얼” 등의 평가도 영화에 대한 기대감을 더욱 끌어올린다.