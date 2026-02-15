MBC ‘1등들’·‘전국1등’ 등 경연 예능 전면 KBS·스트레이키즈의 협업 예능 ‘설빔’ SBS 특급 셰프들의 철학 조명 ‘더 코리안 셰프’

[헤럴드경제=손미정 기자] 설 연휴를 맞아 지상파 3사가 풍성한 명절 특집 라인업을 준비했다. 설 연휴의 포문을 여는 신규 프로그램부터 ‘맛’으로 ‘울림’으로 가득 채운 다큐멘터리들, 그리고 아이유와 스트레이키즈 등 K-팝 대표 아이콘들이 선보이는 무대와 예능까지. 다채로움으로 가득찬 한상이 각기 다른 시청자들의 다양한 입맛을 기분 좋게 만족시켜줄 예정이다.

▶‘오디션’ 끝장전과 ‘아이돌’ 끝판왕…설 특집 예능=MBC의 신규 예능 프로그램 ‘1등들’이 설 연휴인 15일 본격적인 닻을 올린다. ‘1등들’은 역대 수많은 음악 오디션의 최종 1등들이 모여 ‘1등 중의 1등’을 가리는 경연 예능. 다양한 인기 음악 예능을 탄생시킨 MBC가 명절 연휴에 어울리는 역대급 귀호강 무대를 선보일 것으로 기대된다. 이어 16일에는 전국 방방곡곡을 대표하는 특산물이 한자리에 모여 대한민국 최고의 자리를 두고 맞붙는 ‘전국1등’이 지난 추석 특집에 이어 이번 설에 한층 업그레이드 되어 돌아온다.

KBS는 ‘스트레이 키즈’와 손 잡고 예능 ‘설빔 Soul Beam’을 선보인다. 16일 저녁 8시 10분 방송하는 이번 특집은 글로벌 최정상 아이돌로 우뚝 선 스트레이 키즈가 우리 고유의 전통문화와 만나 벌어지는 유쾌한 에피소드를 담았다. 멤버들이 조선시대로 타임슬립한다는 설정 아래, 현대로 다시 돌아오기 위해 MC 이수근과 조나단이 내리는 기상천외한 미션들을 해결해 나간다. 90년대 대한민국을 풍미했던 예능 ‘가족오락관’의 게임들을 오늘날의 감각으로 재구성해, 부모 세대에게는 진한 향수를, 젊은 세대에게는 신선한 즐거움을 선사하며 세대 공감을 이끌어낼 전망이다.

▶아이유·트로트 스타…눈과 귀로 즐기는 풍성한 무대=17일 MBC는 ‘설특집 슈퍼 스테이지 아이유 콘서트: 더 위닝’을 방송한다. 음악성과 무대 장악력으로 서울 월드컵 경기장을 가득 채운 아이유의 공연 실황을 안방에서 즐길 수 있다.

같은날 KBS는 이찬원의 진행으로 최정상 트로트 스타들이 총출동하는 ‘2026 복 터지는 트롯대잔치’를 선보인다. 송가인, 박서진, 박지현 등 대한민국을 대표하는 트로트 가수들의 화려한 무대와 관객들의 뜨거운 열정과 함성이 어우러진 ‘신개념 쌍방향 소통형 트롯 쇼’로 꾸며질 예정. ‘트롯’이라는 공통 언어로 세대를 연결하고, 시청자들에게 따뜻한 위로와 희망을 선사하는 특별한 시간이 될 것으로 기대를 모은다.

▶‘흑백’ 열기 이어 받은 ‘맛’ 다큐의 향연…‘밥상의 발견’·‘더 코리안 셰프’=2026년 이 시점에 가장 핫한 키워드는 ‘셰프’다. 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 시즌2가 또 한번 흥행에 성공하면서 대한민국이 ‘맛’으로 들썩이는 가운데, 설을 맞아 방송사들이 준비한 맛있는 다큐들이 눈길을 끈다.

MBC는 오는 17일 MBC 설 특집 3부작 ‘밥상의 발견’의 두 번째 이야기를 선보인다. 10일 첫 방송을 마친 ‘밥상의 발견’은 ‘집밥 마스터’ MC 장근석의 진행에 셰프 윤남노, 파브리, 데이비드 리 등이 출연하는 ‘밥상의 발견’은 익숙한 한식에서 발견한 ‘K-푸드’를 재해석해 다채로운 식세계를 조명하며 시청자들과 만난다. 매 회차마다 ‘레전드’ 게스트의 등장을 예고해 기대를 높인다.

SBS는 지난 12일 방송된 SBS 스페셜 ‘더 코리안 셰프’ 1부에 이어 19일 밤 2부를 방송한다. 미식에 인생을 담은 셰프들을 조명하는 ‘더 코리안 셰프’ 1부는 타협과 오차 없는 대한민국 유일의 미슐랭 3스타 강민구 셰프의 주방과 별의 영예를 넘어 자신만의 장르를 구축한 임기학 셰프의 삶, 그리고 ‘젊은 거장’의 탄생을 예고한 이용우 셰프의 이야기를 다뤘다. 2부는 ‘경계를 넘다’란 주제로 세계로 뻗어 나가는 한국 셰프들의 또 다른 도전을 담을 예정이다.