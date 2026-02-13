“구걸하는 평화는 더 큰 위협으로”

[헤럴드경제=정석준 기자] 김기현 국민의힘 의원은 13일 김여정 북한 노동당 부부장이 정동영 통일부 장관의 무인기 유감 표명을 두고 ‘상식적’이라고 표현한 것에 대해 “조롱 섞인 평가”라며 “대한민국 국무위원이 북한에 고개를 숙이고, 그 대가로 세습 독재 정권의 ‘칭찬’을 받는 참담한 상황”이라고 밝혔다.

그는 이날 본인 페이스북에 “과거 문재인 정권 시절, 북한으로부터 ‘특등 머저리’, ‘삶은 소대가리’라는 입에 담기도 힘든 모욕을 당하면서도 제대로 된 항의조차 못 했던 굴종의 치욕스런 역사가 다시 되풀이되는 것 같아 개탄스럽다”고 말했다.

이어 “북한의 비위를 맞추기 위해 국가의 자존심을 내팽개쳤던 결과가 어떠했는지 우리는 똑똑히 기억하고 있다”라며 “돌아온 것은 평화가 아니라, 북한의 더 우쭐해진 핵 위협과 도발뿐”이라고 덧붙였다.

무인기 사건에 대해서는 “우리 영공의 안보 체계 점검과 단호한 대응이지, 북한 정권의 심기 관리가 아니다”라며 “주권 국가로서 당당히 대처해야 할 사안을 두고 장관이 스스로 나서서 유감을 표명한 것은 명백한 저자세 굴종 외교”라고 비판했다.

그러면서 “김여정의 칭찬은 대한민국에 대한 모욕”이라며 “통일부 장관의 발언을 북한이 ‘다행’이라 평가하며 훈수 두듯 말하는 것 자체가 이재명 정권의 안보 의지가 얼마나 만만하게 보였는지를 방증하는 것”이라고 강조했다.

그는 “구걸하는 평화는 상대의 오판을 불러오고 결국 더 큰 위협으로 돌아온다”며 “이재명 대통령과 정동영 장관은 이번 사태의 엄중함을 깨닫고, 북한의 억지 주장에 동조하는 듯한 유약한 태도를 버려야 한다”고 주장했다.