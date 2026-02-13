[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시가 추진하는 도시철도망구축계획이 본 궤도에 오른다.

유정복 인천시장은 13일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 인천 순환3호선 등 7개 노선이 반영된 ‘제2차 인천 도시철도망 구축계획(안)’이 국가교통위원회의 심의를 거쳐 국토교통부로부터 최종 승인됐다고 밝혔다.

2차 인천 도시철도망 구축계획은 ▷인천 순환3호선 ▷용현서창선 ▷송도트램 ▷부평연안부두선 ▷인천2호선 논현 연장 ▷영종트램 ▷가좌송도선 등 총 7개 노선, 총연장 123.96㎞이다.

총사업비 8조6840억원이 투입되는 이번 계획은 원도심과 신도시, 연안과 공항권을 유기적으로 연결해 지역 간 이동 불균형을 해소하고 시민의 일상적 이동효율을 실질적으로 높이는 데 초점이 맞춰져 있다.

유정복 시장은 “이번 승인으로 도시철도망 확충을 위한 공식적인 법적·행정적 토대가 마련되는 만큼 예비타당성조사 신청을 위한 사전타당성조사 용역 등 후속 절차를 신속히 추진할 방침”이라고 밝혔다.

특히 인천 순환3호선의 경우 예비타당성조사에 선제적으로 대응하기 위해 패스트트랙 방식으로 지난 4월부터 사전타당성조사 용역을 진행 중으로 올 상반기 예비타당성조사를 신청할 계획이다.

후속 순위인 용현서창선과 송도트램도 올 상반기 사전타당성조사 용역 착수를 목표로 사전 준비를 진행 중이고 나머지 노선들도 투자 우선순위에 따라 순차적으로 추진할 예정이다.

유정복 시장은 “이번 계획이 시민들이 체감할 수 있는 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 후속 절차를 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.