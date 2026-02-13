100톤급 굴착기·대형 로더 등 공급

HD건설기계는 몽골 노천 광산에 총 63대의 광산용 건설장비를 공급한다고 13일 밝혔다.

HD건설기계가 공급하는 장비는 ▷디벨론(DEVELON) 100톤급 초대형 굴착기 13대, 53~65톤급 대형 굴착기 4대, 광산용 트럭 24대 ▷현대(HYUNDAI) 100톤급 초대형 굴착기 7대, 대형 휠로더 2대, 52톤급 대형 굴착기 7대 등이다.

이번에 수주한 100톤급 굴착기(사진)의 최대 굴착 높이는 14.3m로, 4층 빌딩 높이에 해당한다. 이 장비들은 세계 최대 구리 광산 중 하나인 오유 톨고이 광산을 비롯해 몽골 노천 광산 개발 프로젝트에 투입될 예정이다.

초대형 굴착기는 장비 품질뿐 아니라 험한 작업 환경에 즉각적으로 대응할 수 있는 신속한 서비스와 안정적인 부품 조달이 필수적이다. HD건설기계는 이번 대형·초대형 장비 공급을 통한 수익성 확대와 더불어 추가 장비 수주 및 제품 가격의 최대 4배에 이르는 애프터 마켓(AM) 사업 부문 매출 증가도 기대하고 있다.

이번 대규모 수주는 개별 기업 형태로는 어려웠던 통합법인의 권역별 영업전략이 브랜드 간 시너지로 발휘되며 이뤄졌다. 한영대 기자