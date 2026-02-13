결승서 최강 단지누 4위로 밀어내 여자 500m에선 메달 획득 실패

[헤럴드경제=조용직 기자] 쇼트트랙 남자 대표팀 에이스 임종언(고양시청)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 대한민국 선수단에 네 번째 메달을 안겼다.

임종언은 13일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1000ｍ 결승에서 1분24초611의 기록으로 옌스 판트 바우트(네덜란드), 쑨룽(중국)에 이어 3번째로 결승선을 통과하며 동메달을 획득했다.

결승전에서 최하위로 달리던 임종언은 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 첫 번째 코너에서 로베르츠 크루즈베르크스(라트비아)를 제치고 4위를 달렸다. 그 뒤 마지막 코너에서 윌리엄 단지누(캐나다)도 날밀기로 간발의 차로 제치며 3위로 결승선을 끊었다.

후미에 쳐져 있다가 막판에 치고 올라온건 준준결승과 준결승에서도 선보인 전략이다. 준준결승 4조에서 결승선 2바퀴를 남기고 4위로 밀렸으나 마지막 바퀴에서 아웃코스로 빠져나와 무시무시한 추진력으로 2위로 피니시했다. 준결승에서도 4위로 달리다 결승선 2바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나와 단숨에 2위에 오르고 1바퀴를 남기고 1위로 들어왔다.

임종언은 스노보드 남자 평행대회전 김상겸(하이원·은메달), 스노보드 여자 빅에어 유승은(성복고·동메달), 스노보드 여자 하프파이프 최가온(세화여고·금메달)에 이어 이번 대회 한국 선수단 네 번째 메달리스트로 이름을 올렸다.

생애 첫 올림픽 무대에서 메달을 수확했다. 쇼트트랙을 포함한 빙상 종목에서는 이 대회 대표팀의 첫 메달이다.

동반출전한 황대헌(강원도청)은 준준결승에서 실격해 탈락했다. 테운 부르(네덜란드)와의 경합 과정에서 충돌했다. 심판은 황대헌에게 페널티를 부여했다. 신동민도 준결승에서 5위로 밀려나며 결승전에 진출하지 못 했다.

여자 500m 종목에 나선 최민정, 김길리(이상 성남시청), 이소연(스포츠토토)은 메달 사냥에 실패했다.