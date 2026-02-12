“野, 합의 법안 중 아동수당법 등 18건 멈춰세워” “설 앞두고 국민 기대 찬물…비정 행태 강력 규탄”

[헤럴드경제=주소현 기자] 한병도 더불어민주당 원내대표는 12일 국회 본회의에 보이콧한 국민의힘을 향해 “오늘 국민의힘은 민주당과의 약속, 이재명 대통령과의 약속, 무엇보다 주권자인 국민과의 약속을 처참히 깨뜨렸다”고 강하게 비판했다.

한 원내대표는 이날 국회 본회의 후 기자들과 만나 “본회의에서 63건의 법안 처리를 어렵사리 마쳤다. 오늘 아침까지 여야가 합의했던 법안 81건을 모두 처리하지 못한 데 대해 매우 유감”이라며 이같이 말했다.

한 원내대표는 지난 4일 여야 원내대표가 서명한 합의문을 들어 보이며 “저희는 대미투자특별법 처리에 관한특위를 구성하고 12일 본회의를 개회해 여야 합의로 선정한 법안을 처리한다고 했고, 어제(11일) 여야가 합의해 (본회의 상정) 법안 81건을 선정했다”며 “잉크가 채 마르기도 전에 합의문 자체가지켜지지 않은 데 대해 대단히 유감을 표한다”고 말했다.

국민의힘은 전날 국회 법제사법위원회에서 민주당 의원들 주도로 헌법재판소법 개정안(재판소원법)과 법원조직법 개정안(대법관 증원법)이 처리된 데 강력 반발하며 이날 국회 본회의와 주요 상임위 일정에 보이콧했다. 특히 장동혁 국민의힘 대표는 이 대통령과 정청래 민주당 대표와 오찬 회동을 한 시간 앞두고 불참을 통보했다.

한 원내대표는 “81건의 합의 안건 중 오늘 처리하지 못한 18건은 지난해 12월 국민의힘이 필리버스터(의사진행 방해를 위한 합법적 무제한 토론)로 멈춰 세운 법안들”이라며 “국민의힘은 분명히 필리버스터를 철회하겠다고 약속했다. 결국 이 약속을 저버렸다”고 지적했다.

이어 “국정 운영 파트너임을 스스로 포기한 무례하고 무도한 행태”라며 “민생 경제 회복 앞에 조건 없이 힘을 모아야 할 시간에 국민의힘이 과연 국민을 바라보고 있는지 묻지 않을 수 없다. 국민의힘은 민생을 인질로 삼았다”고 목소리 높였다.

한 원내대표는 “오늘 본회의마저 전체 안건에 필리버스터를 걸겠다며 국회 의사 진행을 고의로 지연시켰다”며 “민주당은 민생을 볼모로 입법 인질극을 벌이는 국민의힘을 더 이상 용납하지 않겠다. 민족의 대명절인 설날을 앞두고 민생 회복의 희망을 기다려온 국민의 기대에 찬물을 끼얹는 국민의힘의 비정한 행태를 강력히 규탄한다”고 했다.

이날 본회의에 상정되지 못한 법안은 인구감소 지역으로아둥수당을 확대하는 아동수당법 개정안, 보이스피싱 피해를 보호하고 통신요금 부담을 낮추는 존기통신사업법, 개인정보 유출 사고 예방을 위한 정보통신망법 개정안, 응급의료법 개정안 등이다.