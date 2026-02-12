‘부산~양산~울산 광역철도’·‘동해선’ 연결로 동부산권 순환철도망 완성 정관읍 월평리~정관신도시~동해선 좌천역 12.8km, 13개 정거장 연결

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 동부산권 오랜 숙원사업이자 핵심 인프라인 도시철도 정관선 건설을 위한 예비타당성 조사가 12일 기획예산처 재정사업평가위원회를 최종 통과했다.

정관선은 그동안 도시철도 서비스에서 소외됐던 기장군의 교통 불편을 해소함은 물론, ‘부산~양산~울산 광역철도’와 ‘동해선’ 환승을 통해 동부산권 순환철도망을 구축함으로써 부산·양산·울산 광역 경제권을 형성하고, ‘15분 도시 부산’ 생활권역을 연결하는 대중교통 핵심 시설로 부상할 전망이다.

노선은 기장군 정관읍 월평리에서 정관신도시를 거쳐 동해선 좌천역까지 12.8km로 13곳 정거장을 연결하고 부산~양산~울산 광역철도, 동해선 2개 노선과 환승 체계를 구축해 신교통수단인 노면전차(트램)로 운행된다. 총 사업비는 4794억원(국비 2276억원, 시비 1518억원, 기장군 1000억원)이다.

정관선은 부산시 ‘민선8기’ 공약사항이었다. 시는 정관신도시와 인근 지역의 교통혼잡 해소와 광역철도·도시철도 연계 순환교통망 확충을 통한 광역생활권 확대를 목표로 세우고, 정관선 건설의 첫 관문인 예타 통과에 시정 역량을 집중해왔다.

경제성 부족과 편익 한계가 지적되는 등 정부 예타과정은 순조롭지 않았다. 하지만 시는 KDI(한국개발연구원), 기획예산처 등 정부 부처와 두 차례 점검 회의를 거쳐 사업계획을 보완하고, 정책성 및 지역균형발전 효과를 종합적으로 반영하는 종합평가(AHP) 중심의 대응 전략을 추진했다.

시는 지난달 15일 세종시 KDI에서 열린 정관선 분과위원회 종합평가에서 사업 필요성과 정책 효과에 대해 발표했다. 정관선 추진에 대한 부산시의 의지가 평가위원들의 고개를 끄덕이게 만들었다는 설명이다.

부산시는 정관선 조기 건설을 위해 올해 상반기 중에 타당성 평가와 기본계획 수립 용역에 착수한다. 이를 위한 예산 10억원도 2026년 본예산에 반영했다. 기본계획 수립 완료 후 행정절차를 거쳐 2028년 착공하고 2032년 개통하는 것을 목표로 하고 있다.

박형준 시장은 “부산의 동서를 10분에 연결하는 ‘만덕~센텀 대심도’ 개통, 가덕도신공항~북항을 15분에 연결하는 ‘차세대 부산형 급행철도(BuTX)’ 사업의 민자적격성 조사 통과, 중부산~동부산 이동 시간을 30분이나 단축하는 ‘반송터널’의 혼잡도로 개선 사업 확정에 이어 도시철도 정관선 예타 통과로 부산 교통이 획기적으로 개선되는 혁신의 발판을 마련했다”고 자평했다.

그는 “‘부산~양산~울산 광역철도’와 ‘동해선’을 연결하는 도시철도 정관선은 우리시 동부산권 순환철도망을 완성하고, 부울경 초광역 경제권 형성과 동남권 산업 발전을 실현할 핵심 사업”이라며 “친환경 신교통수단인 무가선 트램으로 운행되고, 지역 관광상품, 축제, 상권과 결합해 지역 경제 활성화와 도시 브랜드 향상에도 이바지할 것”이라고 밝혔다.