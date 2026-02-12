경찰·복지부, 작년 하반기 합동점검 실시 1897명 중 ‘학대 피해 의심’ 아동은 68명 응급조치·즉각분리 등 ‘현장 보호조치’도

[헤럴드경제=이용경 기자] 경찰이 재학대 우려가 있는 고위험 가정 아동 1897명을 대상으로 관계기관 합동점검을 실시한 결과 학대 피해가 의심되는 아동이 68명으로 나타났다. 점검 과정에서 아동학대 가해자로 의심되는 보호자 22명은 경찰에 입건됐다.

경찰청과 보건복지부는 지난해 10~12월 실시한 ‘하반기 아동학대 고위험 가정 대상 합동점검’을 완료했다고 12일 밝혔다.

합동점검은 2021년부터 매년 반기별로 실시되고 있다. 경찰과 지자체 아동 학대 전담 공무원, 아동보호전문기관이 함께 가정을 방문해 아동학대 의심 상황을 확인하는 방식이다.

점검 대상은 과거 학대가 발생했던 가정 중에서 ▷아동학대 반복 신고·수사 이력 ▷2회 이상 학대 이력 ▷아동보호전문기관의 사례관리 거부 또는 비협조 가정 등 재학대 가능성이 높은 가정을 중심으로 선정됐다.

이번 합동점검 결과 학대 피해가 의심되는 아동은 1897명 중 68명으로 확인됐다. 긴급한 보호가 필요한 아동에 대해선 응급조치 23건, 즉각 분리 11건 등 총 76건의 ‘현장 분리 보호 조치’가 이뤄졌다. 학대 재발 방지를 위해 지원이 필요한 가정에 대해선 주거환경 개선과 상담·치료 지원 등 87건의 사후 지원 조치도 실시됐다.

현장에선 아동들이 학교에도 가지 못한 채 불결한 환경에서 굶은 상태로 방치된 사례가 발견돼 분리 조치와 보호자 접근금지 신청이 이뤄졌다. 해당 아동의 보호자는 아동복지법 위반 혐의로 입건됐다고 경찰은 설명했다.

보호자의 잦은 외박으로 아동이 제대로 식사하지 못하고 벌레 사체와 쓰레기 등이 방치된 비위생적 환경에서 지낸 사례도 확인됐다. 이 사례 역시 보호자는 아동복지법 위반 혐의로 경찰에 입건됐고, 피해 아동은 보호시설에 들어갔다.

한편 학대 의심 정황이 발견되지 않은 가정에 대해서도 주거환경 개선·의료 지원·상담 서비스 등 총 655건의 지원이 이뤄졌다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “대표적인 암수범죄인 아동학대 범죄는 이미 안전 조치가 이뤄진 아동이라고 방심할 수 없다”며 “지속해서 고위험군을 선정해 안전 여부를 확인하는 게 필요하다”고 말했다.

이스란 보건복지부 제1차관은 “재학대 피해 아동을 선제적으로 발견하고 보호할 수 있도록 앞으로도 경찰청과 협력해 합동점검을 지속해서 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

경찰청과 복지부는 올해도 지자체 및 아동보호전문기관과 협력해 반기별 합동점검을 이어나갈 계획이다.