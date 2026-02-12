최 회장, 대한상의 전 구성원에게 서한 상속세 관련 보도자료 데이터 신뢰성 문제에 사과 “위기 기회 삼아 더욱 신뢰받는 기관으로 거듭날 것”

[헤럴드경제=한영대 기자] 최근 상속세 관련 보도자료 신뢰성 논란에 휩싸인 대한상공회의소(이하 대한상의)가 쇄신책을 발표했다. 당분간 대한상의 주관 행사를 중단하는 것은 물론 임원진 전원에 대한 재신임 절차를 진행할 계획이다.

최태원 대한상의 회장은 12일 전 구성원에게 서한을 보내, 최근 상속세 관련 보도자료 데이터의 신뢰성 문제에 대해 깊은 반성의 뜻을 밝히면서 이같이 말했다. 최 회장은 서면에서 “취임 당시 초심으로 돌아가 회장으로서 모든 책임을 다할 것”며 “이번 위기를 기회 삼아 더욱 신뢰받는 기관으로 거듭나도록 내부 정비를 빠르고 단단하게 마무리하자”고 당부했다.

최 회장은 이번 논란에 대해 “인용 데이터의 신뢰성에 문제가 제기됐고, 문제점은 우리 스스로도 확인했다”며“경제 현상을 진단하고 정책 대안을 제시해야 하는 우리에 대해 근본적인 신뢰 문제가 제기된 것은 뼈아픈 일”이라고 토로했다.

이어 “팩트체크 강화 정도의 재발방지 대책으로는 턱없이 부족하다”며 “법정 경제단체라는 자부심이 매너리즘으로 변질되지 않았는지 냉정하게 되돌아봐야 한다”고 강조했다. 최 회장은 그러면서 “각자의 자리에서 스스로를 돌아보고, 조직을 다시 세운다는 비상한 각오로 업무에 임해주기 바란다”고 당부했다.

최 회장이 이번 서한을 통해 제시한 쇄신방안은 ▷반성과 성찰을 위해 당분간 상의 주관 행사의 중단 ▷임원진 전원에 대한 재신임 절차 진행 및 후속조치 ▷조직 문화와 목표의 혁신 ▷전문성 확보 ▷대한상의 역할에 대한 근본적 성찰 등이다.

최 회장은 행사를 중단하는 것에 대해 “작업 현장에서 안전 문제를 발견하면 원인을 파악하고 문제를 해결할 때까지 작업을 중단하곤 한다”며“변화와 쇄신을 통해 공익과 진실을 최우선 순위에 두는 경제단체로 다시 설 준비가 될 때까지 잠시 멈춤의 시간을 갖겠다”고 말했다. 다만 국가 차원의 행사와 과제에는 참여하고 적극 지원할 것임을 분명히 했다.

임원진 전원에 대한 재신임 절차를 진행할 것이라고 언급하면서 “쇄신은 위로부터 시작돼야 한다”며 “저부터 무거운 책임감을 느낀다”고 말했다.

조직 문화와 목표의 혁신에 대해서는 “건의 건수와 같은 외형적 잣대가 아닌 지방 균형발전·양극화 해소·관세협상·청년 일자리·AI 육성 등 국가적 과제에 실질적인 정책대안을 제시해야 한다”고 설명했다.

최 회장은 전문성 확보 방안에 대해 “외부 전문 인력 수혈과 함께 내부 인재들이 적재적소에서 동기를 부여받을 수 있는 환경의 조성이 필요하다”고 말했다. 대한상의 역할에 대한 근본적 성찰의 중요성도 언급하면서 “법정 경제단체에 대한 국민과 정부의 높은 기대를 절감했다”며 “구성원 모두 무거운 사회적 책임 의식을 가져야 한다”고 강조했다.