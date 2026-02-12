PMI조사, 고향 방문 3명중 1명에 그쳐

데이터 컨설팅 전문업체 (주)피앰아이는 설 연휴를 앞두고 전국 만 20~69세 남녀 1000명을 대상으로 설문조사한 결과, 설 연휴 계획(복수 응답)으로 ‘집에서 휴식’이라는 응답이 44.7%로 가장 많은 것으로 나타났다고 12일 밝혔다.

수많은 관광 분야 데이터 분석이 국내, 해외여행 계획과 행선지 랭킹까지 쏟아내고 있지만, 실제로는 절반 가까운 국민들이 어디론가 떠나지 않을 결심을 하고 있는 것이다.

두번째로 응답이 많은 것은 ‘고향(본가) 방문’으로 33.6%에 그쳤다. 과거 4000만 대이동 등으로 귀성길 표정을 언급했지만, 올해 설명절에는 국민 3명 중 1명만이 고향을 찾으려 한다는 것이다.

이어 ‘국내 여행’(16.5%), ‘문화 생활’(15.3%), ‘자기계발’(9.7%), ‘출근’(6.2%), ‘해외여행’(4.1%) 순으로 나타났다. ‘아직 계획이 없다’는 응답자도 19.9%에 달했다.

설 연휴의 의미를 묻는 질문에서도 ‘쉬어야 하는 휴일’(27.2%)이라는 응답이 가장 높았으며, ‘가족 행사’(26.0%), ‘의무적인 명절’(23.3%), ‘개인 시간을 확보하는 연휴’(17.5%), ‘스트레스 이벤트’(6.0%)가 뒤를 이었다.

특히 20대는 설을 ‘개인 시간을 확보하는 연휴’라는 응답 비중이 상대적으로 높았고, 50~60대는 ‘가족 행사’나 ‘의무적인 명절’이라는 응답이 더 많았다.

작년 보다 물가가 올랐다고 느낀다는 응답은 무려 78.4%였고, 이는 지출규모와 행동반경에도 영향을 주는 것으로 나타났다.

설 명절 지출 규모에 대해서는 ‘지난 추석과 동일하게 유지하겠다’는 응답이 54.3%로 과반을 차지했다. 지난 추석보다 축소 예정하겠다는 응답은 29.2%, 확대하겠다는 응답은 16.5%로 나타났다.

고물가 여파로 줄이거나 포기한 항목(복수 응답)으로 ‘명절 선물 지출’(32.6%)과 ‘여행·외식’(29.0%)이 높은 순위를 차지했다. 차례상 간소화(25.9%)를 택한 이들도 적지 않았다.

설 연휴에 가장 주고 싶은 선물로는 ‘현금/상품권’(52.0%)이 1위로 나타났다. 정육 세트(9.9%), 건강기능식품(9.7%), 과일 세트(9.5%) 등이 뒤를 이었다.

가장 받고 싶은 선물 역시 ‘현금/상품권’(63.3%)이 1위였다. 주는 사람과 받는 사람 모두 현금성 선물을 선호하는 흐름이 확인된 셈이다.

선물 예산 역시 부담을 낮추려는 움직임이 보였다. 설 선물 예상 비용으로 ‘10만 원 미만’(32.9%)이 가장 많았다. 전반적으로 실용성과 부담 완화를 고려한 선택이 늘어난 모습이다.

설 연휴 스트레스를 느낀다고 답한 응답자(428명)들은 그 이유로 ‘경제적 지출 부담’(41.2%)을 가장 높게 꼽았다. 이어 가사 노동·명절 음식 준비(18.8%), 가족·친척 관계의 불편함(14.8%), 장거리 이동·교통 체증(10.5%), 사적인 질문·간섭(10.3%), 연휴 후 일상 복귀 부담(4.4%)이 뒤를 이었다.

남성은 ‘경제적 지출(53.4%)’에 집중된 고민을 보인 반면, 여성은 ‘경제적 지출(32.3%)’과 ‘가사 노동 및 음식 준비(29.5%)’에 대한 부담을 비슷하게 느끼고 있었다.

연령대별로는 20·30대는 관계의 부담과 ‘사적인 질문·간섭’ 응답 비중이 상대적으로 높았으며, 50·60대에서는 경제적 지출 부담 응답 비중이 더 높게 나타났다.