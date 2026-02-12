보행자 중심 ‘15분 도시’ 부산 광안리~수영강~영화의전당~해운대 잇는 보행 관광 동선

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산시는 12일 오후 에이펙(APEC) 나루공원 방향 보행교량 상부에서 ‘수영강 휴먼브리지 조성사업’ 준공식을 개최했다. 이날 준공식에는 박형준 시장, 김성수 해운대구청장, 강성태 수영구청장, 시의원,공사 관계자, 시민 등 250여명이 참석했다.

수영강 휴먼브리지는 2020년부터 추진한 시의 대표적인 보행자 중심 15분 도시 사업으로, 단절돼 있던 수영강 양안을 연결해 시민의 보행 이동 편의성을 높이고 수변 문화·관광 공간을 확충하기 위해 추진됐다.

이번 개통으로 수영구 주거지역과 해운대구 APEC나루공원, 영화의전당이 하나의 생활권으로 연결되며, 시민들은 걸어서 수변공간과 주요 관광 거점에 접근할 수 있다. 특히 광안리~수영강~영화의전당~해운대를 잇는 보행 관광 동선이 형성돼, 수영강 경관을 조망하며 머무를 수 있는 체류형 걷기 공간이 될 전망이다.

또 시민들에게는 일상 속 휴식 공간이, 관광객에게는 새로운 수변 관광 콘텐츠를 제공하는 부산의 대표 보행 관광 랜드마크가 될 것으로 기대된다.

수영강 휴먼브리지 전 구간은 부산시 제1호 보행자전용길로 지정된다. 시는 ‘보행안전 및 편의증진에 관한 법률’ 에 따라 전 구간을 자동차, 자전거, 개인형 이동장치(PM)가 없는 보행자 전용길로 지정해 교통약자 등 보행자가 안심하고 걸을 수 있는 안전하고 쾌적한 보행환경을 조성할 방침이다.

박형준 시장은 “수영강 휴먼브리지는 그동안 추진해 온 15분 도시 철학을 가장 잘 구현하는 상징적인 사례”라면서 “집 앞 산책길에서 산과 강, 해변, 그리고 부산의 명소들이 보행 중심으로 이어질 문화 축”이라고 강조했다.