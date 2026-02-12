장동혁 대표 측 청와대에 오찬 앞두고 불참 통보 정청래 단독회동도 없어 靑 “특별한 이유 없다”

[헤럴드경제=서영상·정석준 기자] 이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표의 12일 오찬이 결국 무산됐다. 청와대는 이날 회동이 장 대표의 통보로 무산된 것과 관련해 “매우 부적절하다”는 입장을 밝혔다.

홍익표 정무수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 “청와대 입장에서 유감스러운 것은 국회 상황과 연계해서 대통령과 약속된 일정을 취소한 것”이라면서 “매우 유감스럽게 생각한다”고 말했다.

홍 수석은 “오늘 예정됐던 여야 정당 대표 오찬 회동이 장 대표의 갑작스런 불참 의사 전달로 취소됐다”면서 “회동은 국정현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다. 그러한 취지를 살릴 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다”고 했다.

홍 수석은 장 대표 측의 불참 원인과 통보 방식을 묻는 질문에는 “오전에 강훈식 비서실장을 통해 연락이 왔다”면서 “국회 상황과 관련해서, 아마 어제 법사위원회 상황과 연계된 것 같다”고 답했다.

민주당이 추진하는 ‘재판소원법’과 ‘대법관증원법’이 전날 국회 법제사법위원회를 통과하고 야당이 반발한 것이 원인이 됐다는 것이다.

이번에 통과된 이른바 재판소원법으로 불리는 헌법재판소법 개정안은 헌법소원 대상 중 ‘법원의 재판을 제외한다’라는 문구를 삭제해, 재판 결과도 헌법소원 대상에 포함시킨 게 특징이다.

앞서 장 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의 말미에 “대통령의 공소 취소를 위해 서명운동까지 벌이겠다며 80명 넘는 여당 의원들이 손 들고 나섰고, 어제 국회 행정안전위에선 저희 의견이 전혀 반영되지 않은 채 행정통합 관련 특별법이 일방적으로 통과됐고, 오늘도 그 논의를 이어간다고 한다”며 “대한민국 사법시스템 무너지는 소리를 덮기 위해 여야 대표와 대통령이 악수하는 사진으로 모든 걸 다 덮으려 할 것”이라고 주장했다.

이에 대해 홍 수석은 “국회 상황을 대통령실과 연계해서 설명한 것은 매우 부적절하다”면서 “국회 일정, 국회의 상임위 운영과 관련된 것은 여당이 알아서 하는 일이다. 그 과정에서 청와대가 어떠한 형태의 관여 또는 개입은 전혀 없다”고 선을 그었다.

홍 수석은 이 대통령이 정청래 대표와 단독회동을 하지 않는 것과 관련해서는 “특별한 이유가 없다”면서 “오늘 회동의 취지는 제1여당과 제1야당 당대표를 모시고 국정전반을 논의하는 자리였기 때문에 장 대표가 불참한 상황에서 오늘 자리를 갖는건 큰 의미가 없다고 판단했다”고 설명했다.

그러면서 “청와대는 국민 삶을 개선하기 위해 대화의 끈 놓지 않을 것임을 분명히 말씀드린다”고 덧붙였다.