“원가 연동 투명한 가격 시스템 도입”

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ제일제당은 12일 공정거래위원회의 설탕 담합 관련 의결 발표 직후 공식 사과하고, 재발 방지 대책을 발표했다고 밝혔다.

CJ제일제당은 “고객과 소비자에게 심려를 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”며 “이번 사안의 엄중함을 인식하고 있으며 다시는 이 같은 일이 되풀이되지 않도록 재발 방지 대책을 신속히 이행하겠다”고 전했다.

CJ제일제당은 설탕 제조 기업들의 이익단체 성격인 대한제당협회에서 탈퇴하기로 했다. 협회는 회원사의 소통과 원재료 구매 지원 등의 역할을 해왔으나 기업들이 타사와 접촉할 수 있는 통로가 될 수 있다는 지적을 받아왔다.

CJ제일제당은 또 임직원의 다른 설탕 기업 접촉을 원천적으로 금지하고 이를 위반할 경우 ‘원스트라이크 아웃제’를 적용하는 등 내부 처벌도 강화할 방침이다.

가격 결정 방식도 개선한다. 환율과 원재료 가격 등 정보를 공개하고 원가에 연동해 가격을 산정하는 투명한 ‘판가 결정 시스템’을 도입한다. 기업 간 개별 협의 없이 객관적 기준에 따라 가격을 책정하겠다는 취지다.

준법경영위원회의 역할과 기능을 강화하고 외부 위원 참여를 확대하는 등 내부 통제 시스템을 보완한다. 자진신고 제도를 도입해 임직원의 경쟁사 접촉을 차단하는 방안도 함께 추진한다.

CJ제일제당은 “앞으로도 국민의 신뢰를 최우선 가치로 삼고 투명하고 공정한 경쟁 질서를 확립하는 데 책임을 다하겠다”고 했다.