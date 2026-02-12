[헤럴드경제=함영훈 기자] 세종시에 있는 수목원이자 곰동물원이자, 테마파크인 베어트리파크가 다양한 볼거리, 즐길 거리로 여행객들을 맞는다.

베어트리파크는 사계절 자연의 변화를 만끽할 수 있는 수목원을 중심으로 조성돼 있다. 겨울철에도 푸른 향나무 숲과 정갈하게 가꿔진 정원은 여유로운 산책 코스로 제격이다. 특히 ‘만경비원’, ‘송파원’에는 다양한 암석(암모나이트, 수석 등)과 수백 년 수령의 고목을 한눈에 담을 수 있어 부모 세대에게 큰 호응을 얻고 있다.

아이들에게 가장 인기 있는 것은 단연 ‘베어 빌리지’의 불곰과 반달곰이다. 건강하게 자라고 있는 곰을 가까이에서 관찰할 수 있어 생생한 자연 학습의 장이 된다. 또한 형형색색의 비단잉어가 유영하는 ‘윈터 하우스’는 어린이들에게 흥미로운 볼거리를 제공하며, 먹이주기 체험도 가능한 곳이다.

추운 날씨에도 따뜻하게 관람할 수 있는 ‘열대식물원’ 역시 빼놓을 수 없다. 이국적인 식물이 가득한 공간으로, 포토존에서 명절을 맞아 가족사진을 남기기에도 좋다. 정교하고 품격 있는 작품을 감상할 수 있는 ‘분재원’도 필수로 방문해야 할 코스이다. 오랜 시간 정성으로 빚어낸 분재 작품들은 겨울철에도 그 멋을 고스란히 보여준다.

베어트리파크는 병오년(丙午年) 말의 해를 맞아 특별 이벤트도 마련했다. 말띠 방문객을 대상으로 2월 17일과 18일 오후 3시에 ‘행운의 룰렛 이벤트’를 진행하며, 현장에서 룰렛을 돌려 다양한 선물을 증정할 예정이다. 설 연휴를 맞아 방문하는 말띠 가족들에게 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다.