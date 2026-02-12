[헤럴드경제=함영훈 기자] 프리미엄 골프 웨어 더 시에나 라이프는 세계 무대에서 활약해온 대한민국 대표 골프 선수 박성현 프로와 공식 후원 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

박성현 프로는 KLPGA을 넘어 세계 골프 무대에서 독보적인 존재감을 보이며, 한국 여자 골프의 위상을 끌어올린 상징적인 선수이다.

파워풀 한 샷과 과감한 플레이, 위기 상황에서도 흔들리지 않는 절제된 카리스와 강인한 멘탈로 많은 팬들의 사랑을 받고 있는 스타 플레이어다. 박성현프로는 올해, LPGA 2부 엡손 투어에서 재도약의 발판을 마련한다는 구상이다.

더 시에나 라이프 관계자는 “박성현 프로의 성실하고 진중한 이미지가 프리미엄 라이프스타일 골프 웨어의 품격을 더욱 높여줄 것이라 기대하고 있다. ‘하면 된다’ 라는 신념과 근성, 변함없는 선행을 선보이며 독보적인 팬덤을 이끌고 있는 스타 플레이어와 함께 프리미엄 골프 웨어의 브랜드 가치와 스토리를 더욱 의미 있게 전달하겠다”고 말했다.

박성현 프로는 “평소 골프 웨어를 선택할 때 퍼포먼스와 스타일의 조화를 가장 중요하게 생각한다. 스윙과 움직임이 많은 경기 특성상 뛰어난 기능성은 기본이며, 필드에서 자신만의 존재감을 보여줄 수 있는 디자인도 중시한다”고 밝혔다.

이어 “더 시에나 라이프’의 2026 SS 컬렉션은 필드나 일상에서도 자연스럽게 어울리는 균형 잡힌 디자인과 고급스러운 소재가 인상적이었고, 실제 착용해 보니 퍼포먼스를 방해하지 않으면서도 안정감 있는 착용감이 큰 매력이라 느꼈다. 경기와 일상 사이를 오가며 골프 라이프를 완성해 나갈 수 있게 되어 기쁘다. 앞으로 새로운 시즌에 의미 있는 동행이 될 것 같다”고 덧붙였다.

박성현 프로와 함께하게 된 더 시에나 라이프는 골프여제 박인비에 이어 인기스타 유현주 프로가 현재 앰버서더로 활동 중이며, 2026년부터 박성현 프로와 함께브랜드 아이덴티티를 한층 강화하고, 다양한 마케팅 및 협업 활동을 이어갈 계획이다.

더 시에나 라이프는 고급 소재와 절제된 실루엣을 기반으로 일상과 필드를 넘나드는 골프 룩을 제안하는 프리미엄 골프 웨어다. 새롭게 론칭한 2026 SS 컬렉션은 더 시에나 라이프 오프라인 매장 더 시에나 라운지 청담, 신세계백화점 센텀시티점, 더 신라 호텔 서울점, 더 시에나 리조트(제주), 더 시에나 제주 컨트리클럽(제주) 클럽하우스, 더 시에나 벨루토 컨트리클럽(여주) 클럽하우스, 더 시에나 서울 컨트리클럽(곤지암) 클럽하우스 에서 만날 수 있다.

더 시에나 라이프를 운영하는 더 시에나 그룹은 호텔, 리조트, 골프, 패션, 주택 개발, 건축을 아우르는 호스피탈리티 사업을 선도하는 기업이다.

제주에는 럭셔리 프레스티지 더 시에나 리조트와 더 시에나 프리모 호텔, 제주 1호 명문 골프장 더 시에나 제주 컨트리클럽을 운영 중이며, 수도권 지역에는 ‘더 시에나 서울 컨트리클럽(구, 중부CC)’과 ‘더 시에나 벨루토 컨트리클럽(구, 세라지오GC)’을 운영 중이다.

서울 청담동엔 복합 미식 문화 공간 ‘더 시에나 라운지 청담’, 을 운영하며, 강원도 삼척시와 업무 협약을 맺고 ‘더 시에나 삼척’까지 오픈 예정이다