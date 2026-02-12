[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대가 12일 예정된 이재명 대통령과 정청래 더불어민주당 대표, 장동혁 국민의힘 대표간의 오찬 회동이 장 대표의 갑작스러운 통보로 무산된 것과 관련해 “매우 부적절하다”고 지적했다.

홍익표 정무수석은 이날 춘추관에서 브리핑을 갖고 “청와대 입장에서 유감스러운 것은 국회 상황과 연계해서 대통령과 약속된 일정을 취소한 것”이라면서 “매우 유감스럽게 생각한다”고 했다.

홍 수석은 “오늘 예정됐던 여야 정당 대표 오찬 회동이 장동혁 국민의힘 당대표의 갑작스런 불참 의사 전달로 취소됐다”면서 “회동은 국정현안에 대한 소통과 협치를 위한 자리였다. 그러한 취지를 살릴 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다”고 했다.

오늘 불참의 원인과 통보 방식을 묻는 질문에 대해서는 “오전에 강훈식 비서실장을 통해서 연락이 왔다”면서 “국회 상황과 관련해서 아마 어제 법사위원회 상황과 연계된 것 같다”고 설명했다.

전날 법원의 재판에 대해서도 헌법재판소에 헌법소원을 청구할 수 있도록 하는 재판소원법(헌법재판소법 개정안)이 법사위를 통과한 것이 오늘 오찬 회동을 취소하게 된 원인이라고 청와대에서는 파악하고 있다는 것이다.

국민의힘은 해당 법안이 ‘사실상 4심제를 도입해 이재명 대통령의 공직선거법 파기환송 건을 무죄로 만들려는 것’이라며 거세게 반발하고 있는 상황이다.

홍 수석은 이어 정청래 민주당 대표와 단독 회동을 하지 않는 것과 관련해서는 “특별한 이유가 없다”면서 “오늘 회동의 취지는 제1여당과 제1야당 당대표를 모시고 국정전반을 논의하는 자리였기 때문에 장 대표가 불참한 상황에서 오늘 자리를 갖는건 큰 의미가 없다고 판단했다”고 했다.

그러면서 “청와대는 국민 삶을 개선하기 위해 대화의 끈 놓지 않을 것임을 분명히 말씀드린다”고 덧붙였다.