복지부, 진료정보교류 사업 확산·공공서비스 연계 확대 추진 환자 동의 하에 과거병력, 투약 내역 등 진료기록 병원 간 공유

[헤럴드경제=이태형 기자] 보건복지부는 진료정보교류 사업에 참여하는 의료기관이 1만332곳으로, 사업 시작 후 처음으로 1만 곳을 돌파했다고 12일 밝혔다.

진료정보교류 사업은 환자가 다니던 병원에서 새로운 병원으로 이동할 때 의료기관이 직접 진료기록을 확인하고 진료에 활용할 수 있도록 기관 간 환자 진료기록 공유를 돕는 제도다.

사업에 참여하는 병원이 환자 동의하에 진료기록과 과거병력, 투약 내역 등을 교류해 환자가 병원을 바꿀 때 새롭게 진료기록을 제출하지 않아도 된다.

지난 한 해 동안 진료정보교류 시스템을 통해 공유된 진료정보는 영상정보를 포함해 약 181만 건으로 역대 최고 수준이다.

사업에 참여하는 기관은 1만 곳을 넘겼지만, 컴퓨터단층촬영(CT)·자기공명영상(MRI) 등 영상정보까지 공유할 수 있는 의료기관은 약 600곳에 불과하다.

영상정보 공유를 위해서는 전자의무기록(EMR) 시스템과 의료영상저장전송시스템(PACS)에 추가적인 개선이 필요해 의료기관의 참여가 다소 더디다고 복지부는 설명했다.

복지부는 진료정보교류 사업을 의료현장 전반에 확산하고 실제 진료에서의 활용도를 높이기 위한 개선을 추진하기로 했다.

상급종합병원 구조 전환 지원사업 등 주요 정책과 진료정보교류 사업을 연계해 의료기관의 참여를 지원하고, 도서·산간 지역 등 의료취약지에 있는 의료인과 협력병원 의료인 간 협진을 지원할 수 있도록 시스템을 개선할 예정이다.

진료기록 유출이나 잘못 전송되는 사례 등을 막기 위해 개인정보 보호와 보안 관리를 강화하고 병역 판정 외에도 수요 조사를 거쳐 공공서비스 연계 확대도 추진한다.