다나와 2월 1주 거래데이터 분석

[헤럴드경제=강승연 기자] 이커머스 전문기업 커넥트웨이브의 가격비교 서비스 다나와는 설 명절을 앞두고 프리미엄 상품과 실속형 상품이 동시에 인기를 끄는 양극화가 뚜렷하다고 12일 밝혔다.

이는 다나와가 2월 1주차(2~8일) 카테고리별 거래 데이터를 분석한 결과다. 특히 고가 선물로 분류되는 소고기가 약진했다. 해당 카테고리 거래액은 전주(1월 26일~2월 1일) 대비 218% 증가하며 3배가 넘는 성장세를 기록했다.

명절 제수용 및 선물용 수요가 집중되는 과일 카테고리 거래액도 전주 대비 50% 증가했다. 불경기에도 고가의 신선식품을 선호하는 현상이 두드러졌다.

고물가 부담을 줄이기 위한 실속형 소비 또한 강세를 보였다. 비교적 저렴한 가격대로 구성된 ‘가공식품 선물세트’ 거래액은 전주 대비 109% 급증했다. 대표적인 실속 선물인 ‘오일·식용유’ 역시 81% 늘어났다.

선물 대상에 따른 목적형 소비 패턴도 관측됐다. 부모님이나 어른을 위한 ‘홍삼·인삼’ 제품 거래액은 전주 대비 86% 증가한 반면, 연휴 기간 개인의 여가 생활을 위한 ‘콘솔게임(플레이스테이션5 등)’ 거래액은 43% 증가했다. 긴 연휴를 앞두고 효도 선물과 본인을 위한 힐링 아이템을 동시에 구매하는 성향이 반영된 것으로 보인다.

다나와의 관계자는 “이번 설 명절 데이터에서는 중간 가격대의 상품보다는 확실한 품질의 프리미엄 상품이나 가격 경쟁력을 갖춘 실속형 상품으로 수요가 몰리는 양극화 현상이 두드러진다”며 “소비자들이 상황과 목적에 따라 지출 규모를 유연하게 조절하는 전략적 소비 행태를 보이고 있다”고 분석했다.